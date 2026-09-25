La AEMET pone en aviso a toda España por un «descenso térmico» y avisa: no estamos preparados para el frente de lluvias que está a punto de llegar
Las lluvias llegarán al norte y noreste de España a partir del domingo tras unos días de temperaturas elevadas
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió en el día de ayer, 24 de septiembre, un comunicado donde afirma que, a pesar de que nos hallamos en un “episodio de temperaturas anormalmente altas”, se producirá un “descenso térmico” a final del mes. Algo insólito para esta época, ya que coincide con el veranillo de San Miguel.
Por el momento, las elevadas temperaturas pondrán en aviso rojo a seis comunidades autónomas en el día de hoy. El calor será especialmente notable en Sevilla, Huelva, Córdoba, Zaragoza, Huesca, Albacete, Cuenca, Lérida, Tarragona, Cáceres y las Islas Canarias.
En estos momentos, un anticiclón está actuando sobre nuestro país, lo que brindará una jornada estable con predominancia de cielos despejados y ausencia de precipitaciones. La excepción la encontramos en Galicia y en la zona cantábrica, donde se formarán brumas durante la mañana con intervalos de nubes bajas durante el resto del día. En las Canarias occidentales, al igual que ayer, se prevén chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas.
Un fin de semana con un cambio en el tiempo
“El fin de semana (las temperaturas) bajarán, pero aún se mantendrán por encima de lo normal para esta época del año. Tendencia para la próxima semana: las temperaturas bajarán a lo que es normal a principios del otoño”, comunicó la AEMET.
La estabilidad se establece en prácticamente toda España, aunque de cara al fin de semana una vaguada anticipará el comienzo del empuje de la dorsal instalada sobre nuestro país. El domingo podríamos ver las primeras precipitaciones.
Según eltiempo.es., la previsión para el domingo es que aparezcan lluvias cortas pero intensas en Galicia, el norte de Castilla y León y en otros municipios del Cantábrico. En los últimos compases del día, pueden presentarse chaparrones en zonas de La Rioja, Navarra y Pirineos. Estas lluvias podrían quedarse en esas zonas durante la próxima semana.