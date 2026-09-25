Clasificación F1 GP Azerbaiyán en directo hoy | Dónde ver y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo

Después de una semana de pausa tras el espectacular estreno de Madring, la Fórmula 1 está de vuelta y comienza su segunda gira asiática antes de poner rumbo a América. Este viernes, con un día de adelanto con motivo de la festividad nacional de Azerbaiyán (domingo 27 de septiembre), tiene lugar la clasificación en Bakú. ¡Síguela en directo en OKDIARIO desde las 13:30 horas!

El GP de Azerbaiyán, rompiendo con la tradición de la F1, arrancó este jueves, una jornada gris para nuestros pilotos españoles. En el caso de Fernando Alonso, apenas pudo rodar en los Libres 2 por una fuga de aceite en el Aston Martin, que había cambiado la mitad de la unidad de potencia del motor Honda, la cual supone una sanción de 25 puestos para el asturiano.

Pase lo que pase en esta clasificación, saldrá último en la carrera de este sábado en Bakú (13:00), aunque tampoco tenía el ritmo para mucho más. De esta manera, Alonso afrontará la qualy como una simple posibilidad para rodar unas vueltas con neumático blando. Algo más positivo se presenta el panorama para Carlos Sainz, cuya escudería ha traído su principal evolución a Azerbaiyán.

La mejora de Williams en el suelo y en la carga aerodinámica ya ha supuesto una ligera progresión de Sainz en la última práctica, previa a la clasificación. El madrileño ha marcado el undécimo mejor tiempo, a 1,6 segundos del líder de la sesión, Max Verstappen, y sólo 13 décimas más lento que Franco Colapinto y de una Q3 virtual, aunque los cronos bajarán más a partir de las 14:00 en una clasificación que te contamos desde ya.