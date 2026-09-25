Sonia Bermúdez dará la primera convocatoria de España de preparación para el Mundial el próximo martes

La Selección volverá a escena el próximo martes 29 de septiembre, cuando Sonia Bermúdez ofrezca la primera convocatoria de la nueva temporada. La seleccionadora nacional comparecerá minutos después de revelar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para valorar su lista, de cara a los dos amistosos ante Estados Unidos que las campeonas del mundo jugarán los días 10 y 14 de octubre. Será el primer test del curso de cara al Mundial 2027, para el que ambas selecciones parten como dos de las favoritas, aunque las norteamericanas aún no están clasificadas.

La convocatoria podría incluir alguna sorpresa, puesto que futbolistas como Olga Carmona o Aitana Bonmatí serán baja por lesión. Será la primera vez de Alexia o Mapi como futbolistas del London City y no del Barcelona y no se puede descartar la presencia de alguna de las futbolistas que triunfa en el Mundial sub-20, donde España jugará el domingo la final contra Corea del Norte.

España viajará a Estados Unidos durante el próximo parón. El hecho de haberse clasificado por la vía rápida para el Mundial, libera a la Selección de la competición, puesto que se afrontará la repesca para Brasil 2027, donde distintas selecciones europeas como Inglaterra, Noruega, Italia, Suecia u Holanda buscarán entre las dos próximas ventanas sacar su billete. La goleada por 4-0 ante Inglaterra en Son Moix del pasado junio y la posterior victoria en Islandia permitió a las campeonas del mundo certificar su defensa del título logrado en 2023 en Sídney.

De cara a los próximos meses, España tiene dos ventanas en las que disputará sendos partidos amistosos. Los dos primeros serán de la máxima exigencia, ante una Estados Unidos a la que sólo le ha ganado una vez. Fue en Pamplona, nada más estallar el escándalo de las 15 rebeldes, en un momento en el que Jorge Vilda llamó a futbolistas en su mayoría inéditas con la absoluta y que, pese a ello, consiguió ganar por primera vez a la selección que dominaba el panorama futbolístico en ese momento.

A partir de ahí, España fue tomando las riendas y comenzó a marcar hitos para el fútbol femenino nacional, llegando después la consecución del Mundial 2023 y la posterior Liga de Naciones, que se ha ganado ya en dos ocasiones (2024 y 2025). Además, la Selección fue finalista de la pasada Eurocopa y, ahora, tras golear a Inglaterra en la fase de clasificación, ha certificado ante su máxima rival su presenta en el Mundial.