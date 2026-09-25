El viernes llega y con él, los planes para coger el coche y hacer una escapada a un bonito pueblo que esté cerca de Madrid, o tal vez queramos aprovechar para hacer la compra de la semana. Sea cuál sea el motivo para salir a la carretera, es importante tener claros los precios del combustible y más cuando vemos que casi a diario varían aunque sea unos céntimos. Ya hace meses que el precio de la gasolina preocupa, de modo que vemo a cómo está hoy viernes 25 de septiembre, el litro de gasolina y de diésel.

Y es que aunque tengamos una rebaja de 5 céntimos el litro y que dentro de nada se acaba, todavía preocupa la situación geopolítica que al final, es la que afecta más a lo que se paga cada vez que repostamos. Con una crisis que parecía algo más controlada, todavía no vemos precios muy bajos, de modo que a partir de los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, podemos consultar y ver cuáles son los precios hoy viernes y dónde es más barato repostar.

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Toma nota porque te mostramos ahora las gasolineras más baratas de Madrid tanto para la gasolina como para el diésel:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.777 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil. Arroyomolinos. Calle de los Fresadores, 7. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.999 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 2.019 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Área 117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.797 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.799 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Simon Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.809 €/l.

Con los datos obtenidos, ya sabemos dónde repostar hoy si estamos en Madrid, pero si deseas consultar en otro momento ya que la información puede cambiar, aunque sea ligeramente, a lo largo del día, te recomendamos entrar en el Geoportal y hacer tu búsqueda, no sólo obteniendo los resultados en forma de lista como las de arriba, sino que lo puedes ver en forma de mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: