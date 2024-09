Desvelado el truco para ahorrarse hasta 40 céntimos por litro en gasolina

El ahorro en gasto de combustible ahora es más importante que nunca, en especial cuando vuelve septiembre y la vuelta al día a día. Son muchos los que vuelven a sus destinos en vehículos y el presupuesto invertido en el repostaje va a aumentar en comparación con otros periodos anuales.

El caso es que siempre existen trucos y consejos para el ahorro en diésel y gasolina. Las visitas a las gasolineras más económicas a lo largo de la ruta y la asociación a los programas de fidelización de las distintas petroleras son dos de ellos.

Conoce el truco alemán

De cara a poder ahorrar lo máximo posible, los conductores alemanes usan un par de trucos más con los que pueden pagar hasta cuarenta céntimos menos por litro de combustible repostado.

Lo primero es no parar en la medida de lo posible en las gasolineras que estén en las autovías y autopistas. El Club de Automovilistas Alemanes, ADAC, analizó los precios en las estaciones de servicio dependiendo de la ubicación y de la capacidad de ahorro llegará hasta los 54 céntimos en los casos de mayor exageración.

El propio ADAC lo que hace es aconsejar que los conductores se desvíen para el repostaje en dichos casos y aseguran que muchas veces merece bastante la pena. Ellos, desde el punto de vista del ADAC, creen que con unos sobreprecios tan altos no se pueden justificar.

Otro truco que suelen seguir los conductores germanos para el ahorro en combustible es el de repostar siempre por la tarde. El ADAC demostró que de media los precios van a bajar unos pocos céntimos por litro, comparados con los que tienen en la mañana.

El mismo fenómeno ocurre en nuestro país, pero con la particular de que lo mejor es echar gasolina en las horas de la tarde más tempranas que es cuando hace más calor.

Pensemos que los combustibles se expanden cuando aumentan las temperaturas y el conductor va a pagar el mismo precio por una algo menor cantidad de combustible.

Lo mejor es repostar cuando haga menos calor, a la última o primera hora del día, y comprobar de esta forma siempre los precios que tengan las gasolineras más cercanas.

Vamos con unos trucos para ahorrar en combustible

Comenzamos, ¿no?

Aprovecha las inercias

Siempre es bueno levantar el acelerador y aprovechar las inercias del vehículo al aproximarse a una rotonda, intersección o semáforo. No debes olvidar que cuando no pisas el acelerador, no hay consumo, pero no debes poner la caja de cambios en punto muerto, puesto que así anularás el efecto.

Revisa la presión de los neumáticos

Puede parecer que no importa, pero la baja presión baja aumenta el consumo de la gasolina en el vehículo. Todo ello es debido a que con menos presión, más zona hay de las ruedas en contacto con el propio asfalto.

Conduce en marchas largas

Otro truco que se puede decir que es infalible y muy usado para el ahorro de gasolina en el coche. Así se evita revolucionar el motor y que aumente el consumo.

Mejor a velocidad constante

El consumo aumenta con los cambios de velocidad y de ritmo. Por eso es bueno mantenerse constante con el mismo pedal del acelerador y no lo pises de forma brusca para ganar velocidad.

Hay que tratarlo con bastante suavidad y ser progresivo al acelerar. Cuando haya cuesta no debes acelerar, puesto que se recupera la velocidad perdida al llanear o volver a bajar.

Detén el motor en paradas largas

Uno de los motivos del mayor consumo de combustible y de que se emitan partículas contaminantes son las retenciones del tráfico. Si después de estar unos minutos parado no vas a moverte, es mejor que apagues el motor

Mantenimiento adecuado

Siempre hay que tratar que el mantenimiento sea el adecuado. Aquí un aceite que sea de buena calidad y los filtros en óptimo estado ayudan a ahorrar algunos litros de combustible.

Lo mismo sucede con las averías. Cuando el coche tenga alguna, no debes demorarlo mucho. Debes acudir al taller y repararlo cuando antes mejor, de esta forma vas a evitar pagar de más.

El botón de recirculación del aire acondicionado

Dicho botón que tienen los climatizadores de los vehículos, va a permitir que ahorres hasta un treinta por ciento de combustible cuando hagas una buna utilización del mismo.

Tiene mayor eficacia en verano o en los climas calurosos, puesto que se reduce el tiempo preciso para enfriar el habitáculo, por lo que se va a reducir el tiempo preciso para enfriar el habitáculo, lo que reducirá el gasto de combustible que deriva el esfuerzo que tiene que hacer el motor para qu se accione el compresor del aire acondicionado.