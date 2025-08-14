Peugeot ha sumado 6.951 matriculaciones en el mes de julio en España, superando por quinto mes consecutivo un crecimiento de doble dígito, del 10% anual, al tiempo que ha logrado una cuota de mercado del 6%. A su vez, en los primeros siete meses de 2025, Peugeot alcanza, en el mercado de turismos y vehículos comerciales, las 37.656 unidades matriculadas y un 5,3% de cuota.

El fabricante automovilístico del grupo Stellantis logra la misma posición en el acumulado, con 52.975 turismos y vehículos comerciales registrados en lo que va de año y un peso del 6,45% en el mercado español.

En cuanto al mercado de vehículos comerciales, Peugeot registra un crecimiento del 26% en el acumulado, con 15.319 matriculaciones y un 13,5% que la consolidan en el podio de esta categoría, en la que cuenta con grandes referentes como los Peugeot Partner, Peugeot Rifter, Peugeot Expert y Peugeot Boxer.

Ventas de Peugeot en España

Entre los modelos más destacados, el Peugeot 2008 figura entre los 10 turismos más vendidos de España en julio y top 4 de su segmento con 1.922 unidades vendidas, lo que se traduce en un 89,4% más que en el mismo mes del año anterior.

De su lado, la firma del león suma ya 6.951 matriculaciones en julio, que representan una cuota del 6% de mercado y un incremento del 21% frente al séptimo mes del mismo periodo del año anterior. Estas cifras sitúan a Peugeot en el cuarto puesto del ranking nacional.

Por modelos, el Peugeot 2008 está en el top 7 del mercado en julio, con 1.922 unidades matriculadas y un 89,4% de crecimiento frente al mismo mes de 2025. Su versión eléctrica, el Peugeot E-2008 entra en el podio B-SUV cero emisiones en el acumulado, con 550 matriculaciones.

Por su parte, el Peugeot 208 entra en el Top 5 del Segmento B Berlinas en el acumulado, con 13.367 unidades matriculadas, un 63,2% más que hace un año y un 10,2% de cuota en su categoría.

Stellantis, líder en el coche eléctrico

No sólo son buenas cifras para la firma del león, también para el conjunto del grupo en el mercado español. Stellantis ha cerrado los siete primeros meses del año reforzando su liderazgo en el mercado total 100% eléctrico en España, con 10.209 matriculaciones y una cuota del 16,6%.

Stellantis comercializa en España una amplia gama de modelos 100% eléctricos, de sus marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel y Peugeot, que cubren la práctica totalidad de los segmentos del mercado, desde urbanos compactos a SUV, berlinas, 4×4 o superdeportivos.

El fabricante automovilístico que ahora dirige Antonio Filosa también lidera el mercado 100% eléctrico en turismos en lo que va de año con 8.234 matriculaciones y una cuota del 15%. Además, el Citroën ë-C3 es uno de los cinco turismos 100% eléctrico más vendidos en nuestro país en lo que va de año.

Del mismo modo, Stellantis es líder indiscutible del mercado de vehículos comerciales 100% eléctricos, con una cuota del 31% en el acumulado a julio. Un éxito que responde a la fiabilidad y capacidad de adaptación de estos modelos a las necesidades tanto de empresas, como de profesionales y particulares.