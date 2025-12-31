La DGT está regalando puntos del carnet a estas personas: comprueba si eres uno de los afortunados

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva iniciativa con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fomentar una conducción más eficiente en España. Desde principios de 2025, todos los conductores tienen la oportunidad de sumar entre dos y cuatro puntos adicionales a su carnet de conducir, a través de un curso de conducción segura y eficiente.

La diferencia con respecto a anteriores programas es que no es necesario haber perdido puntos previamente para beneficiarse de esta medida, como sucede con los cursos tradicionales de recuperación de puntos. Simplemente realizando el curso, los conductores pueden ganar hasta cuatro puntos adicionales, si cumplen los requisitos exigidos por Tráfico.

Programa de puntos de la DGT.

El programa de la DGT consiste en un curso de conducción eficiente y segura que se ofrece tanto a los conductores de coches como de motocicletas. Estos cursos tienen una duración de seis horas, divididas entre teoría y práctica. La parte teórica del curso cubre aspectos como la conducción segura, la anticipación de posibles peligros en la vía, la correcta utilización del vehículo y las técnicas para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

«Los cursos de conducción segura y eficiente (CCSE), son cursos de carácter voluntario que pueden realizar los conductores que deseen mejorar su conducción. Por ello, estos cursos tienen como objetivo formar a los conductores en distintas técnicas orientadas a evitar accidentes y reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, preparándolos para solventar situaciones de peligro, adoptando buenas prácticas en la conducción y el equipamiento y evitando conductas de riesgo. Además, estos cursos pueden suponer la bonificación de puntos en el permiso de conducción si se cumplen una serie de requisitos».

La parte práctica, que se desarrolla en circuito cerrado o en condiciones reales de tráfico, pone en práctica estos conocimientos, enseñando maniobras como el frenado de emergencia, la maniobrabilidad en situaciones de riesgo, y el control del vehículo ante obstáculos imprevistos. Además, se enseñan métodos de conducción más ecológicos que permiten reducir la huella de carbono y la contaminación del tráfico.

Una de las ventajas de este sistema es que los conductores pueden realizar el curso con el vehículo que utilizan habitualmente, lo que les permite obtener una formación adaptada a sus necesidades y condiciones reales de conducción. Existen dos tipos de cursos de conducción segura y eficiente:

Cursos de conducción segura y eficiente para motocicletas. En esta categoría se encuentran los cursos para motocicletas y ciclomotores en zona urbana, dirigidos a titulares de permisos de clase AM, A1 o A2; y los cursos para motocicletas en carretera convencional, destinados a titulares de permisos de clase A1, A2 o A.

Cursos de conducción segura y eficiente para turismos. En esta categoría se incluyen los cursos para turismos dirigidos a titulares de permisos de clase B.

El programa de la DGT está dirigido a todos los conductores con el permiso de conducir en vigor y con un saldo positivo de puntos en su carnet. Sin embargo, si un conductor ya ha alcanzado el máximo de 15 puntos en su carnet, no podrá recibir más bonificaciones por este programa, aunque puede seguir participando en los cursos para actualizar sus conocimientos.

Es importante señalar que este programa no está diseñado para aquellos conductores que han perdido puntos por infracciones graves. Para ellos, existen otros sistemas específicos para recuperar los puntos perdidos, como los cursos de recuperación de puntos obligatorios.

Además, cada conductor puede realizar este curso una vez cada dos años, lo que asegura que la formación se mantenga actualizada y los conductores no abusen de esta opción para obtener puntos de manera continua. En caso de no cumplir con los requisitos de la DGT, como no aprobar el curso o no realizar el curso completo, no se podrán recibir los puntos adicionales.

Los requisitos para participar en el programa de la DGT son simples:

Ser titular de un permiso de conducción, válido y en vigor, que te habilite a conducir los vehículos de la categoría que sea utilizada en cada curso.

Disponer de un permiso de conducción registrado en el Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico, bien por ser un permiso español o por ser un permiso expedido en un Estado Miembro de la Unión Europea registrado en el mismo.

Tener saldo positivo de los puntos en el momento de hacer el curso.

Sistema de puntos

El sistema de puntos es una de las medidas más efectivas que la DGT ha implementado para premiar a los conductores responsables. Desde su creación, este sistema ha permitido que los buenos conductores, que no cometen infracciones, aumenten su puntuación hasta el máximo de 15 puntos.

El nuevo programa de la DGT de ofrecer dos puntos adicionales a los conductores que realicen un curso de conducción eficiente y segura representa un paso importante hacia una conducción más responsable y segura.