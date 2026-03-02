El parque automovilístico en España sigue sin lograr la necesaria renovación, pese a las ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez para la compra de coches 100% eléctricos, y se inunda de vehículos viejos. Según el último informe elaborado por Ideauto a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la edad media de los turismos ha escalado hasta los 14,6 años. Una de las cifras más elevadas de Europa que compromete la seguridad de los conductores en las carreteras españolas.

El volumen total de vehículos en España ha aumentado un 1,3% hasta alcanzar las 31.706.927 unidades, siendo los automóviles a partir de 10 años de antigüedad los que mayor representación tienen con el 62% del parque. Dentro de este rango de edad, el mayor segmento es el de vehículos con más de 20 años, que ya suponen casi el 30% de la cuota total. Por el contrario, los vehículos nuevos —menos de 5 años—, aunque aumentan su presencia un 6,7%, representan una menor parte con el 17,3% del parque total.

Con estas cifras, José López-Tafall, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), ha alertado sobre las implicaciones de estas cifras: «El parque de vehículos en España sigue envejeciendo y la media de antigüedad de los turismos ya alcanza los 14,6 años». «A pesar del esfuerzo de las marcas por impulsar la electrificación, es preocupante que casi un tercio de nuestros vehículos superen los 20 años de antigüedad», ha añadido.

El director general de la patronal de los constructores de coches ha insistido en que «durante el último año siguieron en circulación más de 9,2 millones de vehículos con más de 20 años, lo que es preocupante no solo por las emisiones, sino por la falta de sistemas de seguridad avanzada (ADAS) que son un beneficio tanto para conductores como para ciudadanos y salvan vidas en las carreteras».

Coches más viejos en España

La radiografía del etiquetado medioambiental del parque automovilístico español muestra una mejora lenta pero constante. Los vehículos sin distintivo ambiental han descendido un 7,8%, situándose en 7,75 millones de unidades. Sin embargo, todavía representan el 24,5% del parque móvil.

En el lado positivo, los vehículos con Etiqueta Cero han protagonizado el mayor salto con un incremento del 50,9%, aunque su presencia total sigue siendo testimonial con un 2,3% de cuota. Mientras, la Etiqueta ECO ya está presente en el 7,3% de los vehículos en el mercado español tras crecer un 29,1% en el último año.

En cuanto a la propulsión, el diésel mantiene su hegemonía con 18.098.867 unidades (57,1% del parque), a pesar de un ligero descenso del 1,8% y la caída que está registrando en la matriculación de nuevos vehículos en el mercado español. Los vehículos de gasolina representan el 33,2%. La nota destacada la ponen los electrificados (PHEV y BEV), que ya suman 746.510 unidades y aumentan su presencia hasta el 2,4% del parque total, siendo en su mayoría turismos.