Seat Arona: el SUV urbano líder en ventas se renueva con más diseño y tecnología por 130 € al mes

Por séptimo año consecutivo, el Seat Arona se ha consolidado como el vehículo más vendido de su categoría (SUV urbano) en el mercado español en 2025, reafirmando su liderazgo en uno de los segmentos más competitivos competitivos y de mayor crecimiento. Con 20.300 unidades matriculadas, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), se confirma la confianza de los clientes en el modelo español que combina diseño, gran habitabilidad, estabilidad, tecnología y una excelente relación calidad-precio.

Este éxito se produce en un contexto de crecimiento del mercado SUV urbano, que supone casi el 20% del mercado y 220.000 unidades en el acumulado del año, con un incremento del 11% respecto a 2024. En este escenario, al que también hay que sumar la entrada de nuevos competidores al mercado, el Seat Arona se mantiene como la opción preferida por los conductores españoles, por séptimo año consecutivo, y está disponible con una oferta comercial muy competitiva por 130 euros al mes con Seat Flex.

Seat Arona, líder del mercado

Su comportamiento dinámico; su gran habitabilidad en relación con su tamaño exterior contenido, que le hacen perfecto para la ciudad e incluso salir de ella; y su propuesta comercial atractiva y personalizable, con un amplio nivel de equipamiento de serie, donde destacan elementos de seguridad, conectividad y confort son algunos de los motivos que han llevado a este modelo diseñado, desarrollado y fabricado en España a lo más alto del ranking.

Junto al Arona, el Seat Ibiza corrobora su excelente posición en el mercado a cierre de 2025, situándose como tercer modelo más vendido en la categoría de utilitarios, con 23.200 unidades matriculadas. Respecto a las 22.020 unidades vendidas en 2024, representa un aumento de las matriculaciones de más de un 5%. Ambos resultados refuerzan la presencia de Seat con dos modelos en el top 7 absoluto de ventas con 66.142 operaciones comerciales en 2025, y pone en valor también el éxito comercial del Seat León como un claro competidor en el mercado, que ha sido el segundo turismo compacto más vendido en España, que se ofrece con etiquetas medioambientales ECO y CERO emisiones, destaca su motorización híbrida enchufable con más de 130 km de autonomía eléctrica y carga rápida de la batería en menos de media hora.

Diseño: un SUV urbano más robusto

Diseñado, desarrollado y fabricado en España, en la planta que tiene el fabricante automovilístico en Martorell, el nuevo Seat Arona da inicio a un nuevo capítulo para convertirse en un SUV urbano más robusto y con carácter aún más dinámico y juvenil, impulsado por tres puntos clave: un exterior renovado, un un interior con una calidad mejorada y una mayor propuesta de valor tecnológica en sus tres niveles de acabado: Arona +, Arona Style y Arona FR.

Respecto al diseño exterior, el Arona cuenta con un nuevo diseño frontal que acentúa su carácter robusto y dinámico de SUV urbano. Su renovada parte delantera cuenta con unos llamativos faros Full LED siempre de serie, ahora más estrechos y con una firma lumínica refinada, así como una parrilla hexagonal rediseñada, unos faros antiniebla reubicados y un nuevo paragolpes delantero.

El espíritu fuerte del Arona se remarca en mayor medida con las nuevas llantas de aleación de 16 a 18 pulgadas, que le dan un aspecto aún más decidido.

Las nuevas opciones de colores exteriores, entre las que se incluyen los nuevos Liminal, Oniric e Hypnotic, aportan energía juvenil e individualidad, lo que confiere al Seat Arona un aspecto acorde con su carácter ágil y su idea de coche divertido de conducir. Además, ofrece dos opciones de color de techo en contraste: Negro Midnight y el nuevo Gris Manhattan.

En el interior ofrece una calidad mejorada con un habitáculo con mayor calidad y personalidad. La atención al detalle sube un peldaño con nuevos tejidos estampados en relieve en los asientos, un volante revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, detalles de color en las salidas de aire y asientos Bucket de serie en el acabado FR, que añaden un toque adicional de deportividad al interior.

Un SUV siempre conectado

El Seat Arona está totalmente conectado al mundo digital. Los sistemas inalámbricos Android Auto y Apple CarPlay se integran a la perfección a través de las pantallas de info entretenimiento de 8,25 y 9,2 pulgadas, mientras que el nuevo sistema de audio Seat Sound ofrece una experiencia de sonido de alta fidelidad.

Además, cuentas con una carga inalámbrica refrigerada de 15W de potencia que mantiene los dispositivos inteligentes listos para su uso en todo momento.

La seguridad es parte esencial para Seat, y el Arona destaca por el gran dinamismo que imprime su chasis, que aporta estabilidad y agilidad en cualquier circunstancia. Equipado con avanzados sistemas de asistencia al conductor, el modelo español se erige como uno de los SUV urbanos más seguros, estables y cómodos de su segmento.

Gracias al asistente de viaje, ofrece una conducción semiautónoma de Nivel 2 en todo el rango de velocidades al combinarse con el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de cambio involuntario de carril, para aliviar la carga del conductor mientras está al volante. Los nuevos faros Full LED de serie en toda la gama de acabados, aumentan tanto el alcance como el brillo, con más de 900 lm en luces cortas y hasta 1.510 lm en luces largas, duplicando y triplicando, respectivamente, la potencia del anterior sistema EcoLED. El resultado es una visión más clara y segura de la carretera, uno de los puntos fuertes de este SUV.

Motores eficientes

El Seat Arona ofrece un equilibrio perfecto entre eficiencia real y dinamismo gracias a una oferta de motores de gasolina que mantienen al SUV urbano preparado para cualquier aventura.

La gama cuenta con tres propulsores: un motor 1.0 TSI de 95 CV con 3 cilindros y caja de cambios manual de 5 velocidades; 1.0 TSI de 115 CV con 3 cilindros y con caja de cambios manual de 6 relaciones o automática DSG de 7 velocidades; y 1.5 TSI de 150 CV con 4 cilindros, asociado a la caja de cambios DSG de 7 velocidades. Este último motor incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), que permite reducir considerablemente el consumo y las emisiones.

Gracias a la altura de la suspensión y a la elevada posición del asiento del conductor, se consigue una visión más clara de la carretera y una mayor sensación de control al volante. La posición más elevada no solo mejora la visibilidad, sino que también aporta presencia, aumenta la comodidad y la confianza, y hace que cada viaje sea más placentero.

Los cuatro modos de conducción, Eco, Normal, Sport e Individual, se seleccionan fácilmente con solo pulsar un botón y permiten adecuar la respuesta del motor, la dirección y la caja de cambios a las necesidades de cada usuario. El Arona se adapta al conductor, ofreciendo una experiencia única.

Acabados

Ofreciendo una mejor relación calidad-precio, el Arona permite a los clientes personalizar su vehículo para que se adecúe a su personalidad mediante los tres acabados disponibles: Arona +, Style y FR.

El acabado Style incluye equipamiento propio de niveles superiores, como asientos con tejidos estampados en relieve, inserciones textiles en los paneles de las puertas, sensor de aparcamiento trasero, llantas de aleación de 16 pulgadas o volante de cuero, , además de múltiples sistemas de conectividad, confort, y asistentes a la conducción que mejoran su seguridad.

Mientras, para dar respuesta a quien quiera ir un paso más allá, el Arona FR sube la apuesta con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, anagrama FR en el pilar B, insignia FR de aluminio oscuro en el portón trasero y salidas de escape oscurecidas, todo ello de serie. También incluye en este acabado asientos deportivos de tipo Bucket exclusivos y modos de conducción seleccionables, lo que le confiere un carácter más deportivo.