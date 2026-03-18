El conflicto en Irán ha provocado que el precio de la gasolina se dispare en España hasta rozar los dos euros el litro. Una situación que el sector espera que aprovechen los fabricantes automovilísticos para impulsar la electrificación y aumentar la venta de coches 100% eléctricos, promocionando su bajo coste diario.

Así lo ha señalado el director general de Arval España, Miguel Cabaça, que ha explicado que «la guerra en Irán puede impactar sobre todo en dos elementos. Por un lado, el coste del combustible, que podría impulsar la electrificación como alternativa, y, por otro lado, la inflación global, que va mucho más allá del precio de la gasolina o el diésel».

Aumento del precio de la gasolina

«Estamos en un contexto en el que tenemos que ser todos mucho más reactivos que proactivos, porque no se sabe muy bien qué va a pasar la semana que viene, ni hasta qué punto esto es un fenómeno -en referencia al actual contexto geopolítico, con la guerra de Estados Unidos e Irán- temporal o definitivo», admite. «Tenemos que irlo mirando y acompañando», ha añadido el directivo.

Previsiones en medio de la guerra

Un escenario que complica establecer las previsiones de cara a 2026, año en el que Arval espera seguir creciendo, aunque menos que en 2025, ya que apunta a un aumento de entre un 3% y un 5% en el número de pedidos y cerca de un 10% en la dinámica de flota.

En los planes para 2026, Arval destaca la posible adquisición de Athlon, empresa de flotas y renting de vehículos perteneciente a Mercedes-Benz Group, con la que se encuentran en conversaciones desde hace meses. La compra del 100% supondría añadir 400.000 vehículos más a la flota, pasando de 1,9 a 2,3 millones.

Resultados 2025

Arval aumentó un 10% en 2025 su flota financiada en España hasta los 256.000 vehículos. Respecto a las matriculaciones, la empresa de alquiler de coches del Grupo PNB Paribas registró 79.500 vehículos nuevos, lo que se traduce en un 23,5% más y un 30% de cuota de mercado en matriculaciones del renting.

Cabaça califica el 2025 como un año de «crecimiento récord en todas las líneas de negocio». En el desglose por segmentos, la distribución de la flota por clientes (excluyendo Arval Flex) queda de la siguiente manera: 74.000 unidades en retail (un crecimiento del 7%), 98.000 clientes corporativos (un 10% más) y 75.000 respecto a Caixabank (13,6% más, la línea que más crece).

A nivel mundial, Arval creció un 7% en sus ingresos brutos, hasta alcanzar los 21.000 millones de euros, pero sus resultados brutos cayeron un 36% interanual, hasta los 955 millones. El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 2.164 millones de euros, lo que implica una caída del 17% frente al año anterior, aunque la firma resalta el 15% de crecimiento, hasta 2.046 millones, si se excluyen los resultados de ventas de vehículos de ocasión, y habla de un «buen crecimiento del negocio».

Además, presenta 1,9 millones de vehículos de flota financiada, con un 5,5% de crecimiento de la flota en 2025, así como 440.000 clientes, 8.700 empleados y presencia en 28 países.