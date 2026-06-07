Los concesionarios alertan de un enfriamiento de las ventas de coches que se ha traducido en una caída de las matriculaciones en el mes de mayo. Una cifra que el sector ve con preocupación, ya que se podría repetir en los próximos meses por la reducción de las visitas de los potenciales compradores a los concesionarios.

Así lo ha señalado Raúl Morales, director de comunicación de la patronal de los concesionarios Faconauto, que ha señalado que «pese a esta ligera caída del mercado, no se puede dar por un mal mes, ya que el mercado vuelve a superar ampliamente las 100.000 unidades, que psicológicamente es una cifra relevante para el sector».

Además, añade que «con estas cifras del mes de mayo hay que tener en cuenta que estamos comparando con las matriculaciones de la DANA, de hace un año, y sin ese efecto DANA el mercado hubiera crecido, por lo que sí parece que la demanda sigue movilizando al mercado pese a un contexto geopolítico que genera incertidumbre en el comprador y también genera tensiones en su economía doméstica».

Los concesionarios temen por las ventas

No obstante, Morales reconoce que «los concesionarios nos han trasladado en el mes de año que hay un cierto enfriamiento en su actividad comercial, enfriamiento que habrá que seguir para ver cómo van evolucionando las matriculaciones en los próximos meses».

En concreto, las matriculaciones de turismos en el mes de mayo alcanzaron las 111.894 unidades, lo que se traduce en un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas superan por tercer mes consecutivo los 100.000 turismos y mantienen el ritmo de meses anteriores, empujado, principalmente, por el vehículo electrificado, que alcanza una cuota del 23,1% este mes, pero marcan su primer número rojo en lo que va de 2026.

Respecto a las ventas por canales, particulares y empresas crecieron, mientras que el canal alquilador registró un retroceso tras el aprovisionamiento realizado para Semana Santa y a la espera del periodo de verano. Los particulares son los que mayor aumento han logrado, con 47.796 unidades y un crecimiento del 4,5%.

Por su parte, las empresas han subido un 0.9% en el mes, alcanzando las 34.584 ventas y, por el contrario, con un descenso del 10%, el canal alquilador registra este mayo 29.514 unidades matriculadas, por el fin de aprovisionamiento de coches de cara al verano, lo que ha afectado a los resultados del quinto mes del año.

Matriculaciones en 2026

En el total del año ya se ha superado el medio millón de ventas, con 519.531 unidades vendidas en los cinco primeros meses de 2026, lo que supone un 5,9% más en este periodo que en el mismo de 2025. Una cifra que anticipa un año de crecimiento hasta cerrar cerca de las 1,25 millones de unidades matriculadas.

Félix García, director de comunicación y marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), ha señalado que «si la estabilidad llega, el cierre de mercado de 2026 superaría con holgura los 1,2 millones de turismos vendidos». «No obstante, veremos cómo se comporta el mercado si continúa la guerra en Irán y si se genera más inestabilidad en los precios de la energía», ha concluido.