La planta de Seat en Martorell inicia la producción de sus primeros coches eléctricos, Cupra Raval y del Volkswagen ID Polo, para liderar una nueva era de la movilidad y electrificar Europa desde España. La llegada de la familia de coches eléctricos urbanos del grupo automovilístico alemán está llamada a hacer accesible la electromovilidad en el Viejo Continente con cuatro modelos totalmente eléctricos de tres marcas distintas, todos ellos made in Spain.

Los nuevos modelos se fabricarán en la Línea 1 de la planta, que tiene una capacidad máxima de 1.200 coches al día, mientras que la Línea 2 asume la producción del Seat León y el Cupra Formentor y la Línea 3 fabrica los Seat Ibiza y Arona.

Seat Martorell ya produce coches eléctricos

La producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en Martorell empezará de una forma escalonada. En la actualidad, la Línea cuenta con un turno y 400 operarios. Ritmo de trabajo que incrementará con la llegada del verano con la apertura de un segundo turno, y la previsión es que a finales de año estén operativos los tres turnos, con un total de 1.200 trabajadores para la producción de los primeros eléctricos en Martorell.

El proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos es el primero de esta magnitud liderado por Seat y Cupra, lo que supone un paso significativo en su papel dentro del Grupo Volkswagen. Basada en una plataforma compartida, la familia de coches eléctricos urbanos ha reducido la complejidad y los costes de producción, lanzando al mismo tiempo cuatro modelos distintos al mercado, cada uno de los cuales responde a las diferentes demandas del mercado. Siguiendo el nuevo modelo de gobernanza multimarca, la empresa seguirá impulsando la electrificación desde la península ibérica, liderando el desarrollo continuo de la plataforma MEB21.

El lanzamiento del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo marca la culminación de una transformación histórica que refuerza la posición de la planta como potencia industrial. Tras el inicio de la producción de estos dos vehículos eléctricos, la fábrica de Martorell está preparada para liderar el camino hacia la movilidad del futuro con un enfoque flexible que permite fabricar vehículos eléctricos, híbridos y de combustión de alta eficiencia.

Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo

El nuevo Volkswagen ID. Polo es la versión totalmente eléctrica de uno de los modelos más exitosos de su historia. Con más de 20 millones de unidades vendidas, el Polo comienza ahora un nuevo capítulo: completamente rediseñado y orientado de forma sistemática hacia el futuro. El ID. Polo combina un diseño elegante, atemporal y sencillo con un espacio compacto pero amplio para el uso diario y máxima calidad a un precio de entrada muy atractivo. Este coche pequeño también establece referencias tecnológicas: con una autonomía WLTP de hasta 454 km y el nuevo Connected Travel Assist, que incluye reconocimiento automático de semáforos, conducción eficiente con un solo pedal o la función vehicle-to-load, que convierte al ID. Polo en una fuente de energía móvil para cargar dispositivos como bicicletas eléctricas.

La llegada del Cupra Raval marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la marca. Con sólo 4 metros de longitud, la versión más radical del vehículo eléctrico urbano ofrece una silueta deportiva con un interior centrado en el conductor, envolvente y maximizado. Fiel al ADN de Cupra, ofrece un rendimiento electrizante al tiempo que integra innovaciones avanzadas, como los asientos CUP Bucket con tejido 3D Knitting y las proyecciones de luz dinámicas en las puertas. Basado en la plataforma MEB+ de Volkswagen, el Cupra Raval crea su propio segmento para redefinir la movilidad eléctrica urbana, lanzándose con tres ediciones y ofreciendo una autonomía de alrededor de 450 km.

Tras su lanzamiento al mercado en el verano de 2026, el Cupra Raval impulsará aún más el crecimiento de la marca. Con más de un millón de coches vendidos desde su lanzamiento, la firma con sede en Martorell ha logrado su mejor primer trimestre en 2026 y en marzo registró su récord histórico de ventas mensuales a medida que se acerca a su objetivo de alcanzar una cuota de mercado del 3% en Europa.