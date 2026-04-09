Cupra Raval llega al mercado español para romper todas las reglas del coche eléctrico, con una apuesta clara por el diseño, el rendimiento y la tecnología, pero a un precio democrático. Diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell, este modelo con hasta 450 km de autonomía eléctrica llegará a los concesionarios en 2026 desde 26.000 euros.

Un modelo con el que el fabricante automovilístico despierta emociones gracias a su estilo atrevido, su actitud radical, sus detalles expresivos y su carácter disruptivo sin complejos. Al combinar la dinámica precisa de Cupra con características propias de vehículos de alta gama y un diseño vanguardista, el Raval transforma la ciudad en un terreno de juego para aquellos que desean vivir experiencias inolvidables.

Cupra Raval: más allá del diseño

Compacto pero contundente, el Cupra Raval mide 4.046 mm de largo, 1.784 mm de ancho y 1.518 mm de alto, con una generosa capacidad de 430 litros en el maletero. Con su silueta dinámica inspirada en un casco, destaca por un diseño de «morro de tiburón» en la parte delantera, unas líneas afiladas con tiradores de puertas ocultos e iluminados y, en la zona posterior, un prominente difusor y efectos de luz 3D.

Más allá de la estética, las luces inteligentes se adaptan automáticamente al entorno de conducción y a las condiciones de la carretera, proporcionando un nivel adicional de tecnificación en cada trayecto. Además, ha sido diseñado y desarrollado prestando especial atención a la aerodinámica para garantizar la mayor eficiencia de su clase.

El Raval presenta muchas opciones de personalización exterior, empezando por las llantas de aleación, que se han diseñado para combinar emoción, funcionalidad, estilo y rendimiento. El cliente puede elegir hasta ocho modelos de llantas distintos: uno de 17”, dos de 18” y cinco de 19”. Lo mismo sucede con los colores, con hasta siete tonos para el exterior.

En el interior, la posición al volante y la configuración deportiva invitan a experimentar la emoción de conducir de una forma nueva con un volante rediseñado que presenta botones físicos y botones satélite para los modos de conducción y levas para la frenada regenerativa. Además, el nuevo cuadro de instrumentos integrado, que aglutina el Smart Light Next Generation flotante, el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y el sistema de info-entretenimiento de 12,9 pulgadas, permite al conductor controlar todos los parámetros dentro del Raval.

Con el Raval, la iluminación interior es la estrella indiscutible gracias al sistema de iluminación interior inteligente que está diseñado para crear una atmósfera agradable, adaptándose de forma fluida a las diferentes situaciones de conducción y estados de ánimo. Ofrece siete ambientes de iluminación interior seleccionables, con colores y animaciones dinámicas que mejoran la experiencia a bordo y complementan a las pantallas digitales.

Motorización: eléctrico pero potente

Cupra Raval está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción dinámica y emocionante, distinta a la de otros vehículos eléctricos urbanos. El control dinámico de chasis emplea amortiguadores adaptativos con hasta 15 niveles de ajuste, que permiten a los conductores aumentar el confort en la ciudad y la deportividad fuera de ella. Es, además, el primer modelo de la marca equipado con el sistema de frenado electrónico One Box, que combina los módulos del servofreno y del ESC para mejorar la deceleración mediante la recuperación del motor y también el tacto del pedal.

Diseñado y desarrollado, y también fabricado en la planta de Martorell, (Barcelona), está disponible con cuatro motorizaciones distintas: el acabado Raval cuenta con un motor de 116 CV (85 kW) y una autonomía en torno a 300 km; el Raval Plus eleva la potencia hasta 135 CV (99 kW) manteniendo una autonomía cercana a los 300 km; la versión Endurance alcanza los 211 CV (155 kW) con una autonomía aproximada de 450 km; y el acabado VZ ofrece 226 CV (166 kW) con una autonomía en torno a 400 km.

La batería de 52 kWh (NMC) de las versiones Endurance y VZ puede cargarse del 10% al 80% en solo 23 minutos con un cargador rápido de hasta 130 kW de potencia en corriente continua (CC), mientras que la batería de 37 kWh (LFP) de las versiones Raval y Raval Plus alcanza el mismo nivel en 27 minutos, con una potencia de carga de hasta 90 kW en CC.

También llama la atención que el sonido interior del vehículo se inspira en la emoción de la Fórmula E. Se activa en los modos de conducción Performance y Cupra, sumergiendo al conductor en una experiencia más profunda y vibrante. Además, proporciona información en tiempo real sobre lo que ocurre bajo el capó. Evoluciona dinámicamente con la velocidad, el par y la aceleración, haciendo que cada momento al volante sea único y emocionante.

Precio

El Cupra Raval se lanzará en 2026, con un precio de arranque para la versión básica (Raval) cercano a 26.000 euros, lo que convierte a este coche en un auténtico rival a batir dentro de su segmento y abre la electrificación a un nuevo público que busca emoción y distinción.