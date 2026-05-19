La DGT cede ante las reclamaciones de las empresas de la baliza V16 y pondrá en marcha una campaña en verano para aumentar sus ventas y evitar que quiebren. Un anuncio que llega después de que los inventores de este dispositivo, Netun Solutions, hayan presentado un preconcurso de acreedores, como herramienta legal de protección para reordenar determinados compromisos industriales y financieros, ante una demanda inferior a la esperada.

Así lo ha anunciado el director general de Tráfico, Pere Navarro, que ha asegurado que la DGT va a dar «un nuevo impulso» a la baliza de emergencia V16 para extender su uso y normalización de cara a la «operación verano», porque es «un elemento importante de seguridad vial».

El propio Navarro ha reconocido que la DGT pondrá en marcha esta campaña —financiada con dinero público— para aumentar las ventas de las empresas que comercializan este dispositivo de uso obligatorio desde el pasado 1 de enero, alegando que hay un «estancamiento de las ventas de la baliza V16», del que culpa a la incertidumbre y confusión generada en los primeros meses de su adopción.

La DGT, al servicio de las empresas de la baliza V16

Tal es el estancamiento de las ventas que la empresa de los inventores de la baliza V16, Netun Solutions, se ha visto obligada a presentar un preconcurso de acreedores provocado por las bajas ventas de los dispositivos, a pesar de que su uso es obligatorio. Una situación por la que la compañía —antes en manos de los dos guardias civiles gallegos— ha llegado a culpar a la DGT, alegando la falta de información a los conductores.

«La ausencia de campañas informativas efectivas y continuadas está provocando incertidumbre, errores en la toma de decisiones y, en última instancia, un riesgo innecesario para la seguridad vial», han señalado en conversaciones con este diario.

Además, han añadido que «la baja tasa de uso de las balizas conectadas puede estar relacionada con factores como la falta de información sobre la obligatoriedad de estos dispositivos, sobre sus ventajas frente a otros métodos e incluso la confusión que sigue existiendo entre los conductores de las diferencias entre las balizas conectadas y las que no lo son».

«Necesitamos pedagogía institucional en relación a los dispositivos, despolitización de la obligatoriedad de uso y claridad en torno a las sanciones por no portarlos», han añadido.

Uso por accidente o avería

Según el director general de Tráfico, la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza V16, mientras que los fabricantes de las mismas aseguran que el número de activaciones de balizas V16 conectadas se sitúa en torno a las 2.000 al día, según datos del Ministerio del Interior.

Lo grave no está en la diferencia de 500 conexiones, sino que esta cifra tan sólo representa el 17% de las asistencias que se realizan diariamente; se producen tras la activación de una V16 conectada, ya que en España se producen cerca de 11 millones de siniestros al año. De los cuales, aproximadamente el 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de 4 millones de intervenciones anuales. Esto es una media de unas 12.000 asistencias diarias.