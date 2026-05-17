Va a destronar al coche más vendido de España y ya sabemos cómo es: salen a la luz las primeras imágenes del Lada Niva

Recientemente, han salido a la luz las imágenes de la solicitud de la patente del nuevo Lada Niva, uno de los modelos más emblemáticos del fabricante ruso, que ahora se prepara para una nueva etapa. Según las últimas filtraciones, la marca trabaja en una profunda renovación, que apostaría por una estética más moderna y robusta, manteniendo al mismo tiempo su identidad clásica dentro del segmento SUV. En el diseño exterior destacan algunos cambios, como una parrilla más oscura, detalles en el sistema de iluminación y pequeños retoques en los faros, que conservan en gran medida la esencia original.

El parecido con el Dacia Duster es evidente, en parte por el origen compartido de algunos desarrollos anteriores dentro del grupo Renault. El proyecto inicial estaba vinculado a la plataforma CMF-B, aunque posteriormente se planteó el uso de la arquitectura Vesta, más antigua pero ya conocida por la marca. En el apartado mecánico, todo apunta a la continuidad de los motores de gasolina de 1.6 y 1.8 litros, ya habituales en la gama. Lada sigue apostando por soluciones probadas, como ha hecho durante décadas con el Niva clásico, un modelo que ha permanecido prácticamente sin cambios desde finales de los años 70.

Así es el nuevo Lada Niva 2026

Las imágenes fueron registradas en el Instituto Federal de Propiedad Industrial (FIPS) de Rusia a finales de 2025, aunque no han trascendido públicamente hasta ahora. El diseño mostrado encaja con el boceto oficial presentado por la compañía en 2021, así como con los prototipos a escala real observados en las propias instalaciones del fabricante. Todo indica que este podría ser el aspecto final del futuro Lada Niva, un modelo que, si los planes se mantienen, podría materializarse en los próximos dos años.

La estética exterior del nuevo Niva guarda una clara relación con el Dacia Duster, algo que se aprecia en las proporciones generales de la carrocería, el trazado de las líneas laterales e incluso en ciertos detalles del diseño trasero. Esta similitud resulta comprensible si se tiene en cuenta que el proyecto T-134 se inició cuando Lada formaba parte de la alianza Renault, periodo en el que varias soluciones técnicas y de diseño se desarrollaron de forma conjunta. Tras su salida del grupo, la marca rusa ha buscado mantener una identidad propia y reconocible, aunque al mismo tiempo se ha visto obligada a evolucionar el modelo de manera independiente.

El modelo incorpora faros delanteros con nuevos gráficos LED, aunque mantiene la misma forma exterior de siempre. También estrena una parrilla de mayor tamaño y diseño octogonal, ubicada en una posición más elevada. El paragolpes ha sido rediseñado con marcos más modernos para integrar los faros antiniebla, mientras que se añade una nueva entrada de aire en la parte inferior. Además, cuenta con una placa protectora inferior más marcada, con acabado tipo aluminio, y un nuevo juego de llantas de aleación de 17 pulgadas con acabado diamantado.

Otras mejoras del bloque de 1.8 litros incluyen una reducción del consumo de combustible de hasta un 30%, además de un funcionamiento más silencioso en comparación con versiones anteriores. Lo que se mantiene es su sistema de tracción 4×4 permanente, junto con una caja de cambios manual de cinco velocidades. El chasis monocasco ha sido revisado e incorpora una nueva barra estabilizadora en la suspensión, lo que mejora la maniobrabilidad y el confort de conducción. Por último, el modelo añade discos de freno ventilados en el eje delantero y nuevos rodamiento.

La gama actual de SUV del fabricante ruso está compuesta por el Niva Legend, prácticamente sin cambios desde su lanzamiento en 1977, y el Niva Travel, un modelo cuyo origen se remonta a 1998 y que ha recibido diversas actualizaciones en 2003, 2021 y 2025. A esta oferta se sumará próximamente el nuevo Azimut, desarrollado a partir de la plataforma del conocido Vesta.

Ventas en 2025

En 2025, el precio medio de los coches nuevos de Lada descendió un 9,2% hasta situarse en torno a 1,22 millones de rublos, según un estudio de «Avito auto». Esta bajada se atribuye al aumento del peso de los modelos más asequibles dentro del volumen total de ventas.

El modelo más económico continúa siendo el Lada Granta, con un precio aproximado de 1,103 millones de rublos, mientras que el más caro es el sedán Lada Aura, que alcanza los 2,8 millones de rublos.La demanda de vehículos nuevos de la marca creció un 14,7%. El mayor incremento se registró en el Vesta Cross, con un aumento del 34,4%. Aun así, los modelos más populares siguen siendo el Niva Legend Bronto, el Vesta y el Granta.

La oferta en el mercado también aumentó un 12,8%. En la plataforma «Avito auto», los modelos más anunciados son el Granta (37,7% de los anuncios), el Niva Legend (11,8%) y el Vesta (11,5%). El mayor crecimiento en disponibilidad se observó en el Largus (5,6 veces más), el Niva Legend Bronto (2,9 veces) y el Granta Cross (2,4 veces).

En 2026, la compañía registró un incremento significativo de sus ventas durante el mes de abril. En total, el fabricante comercializó 31.172 vehículos en los 30 días del mes, destacando especialmente el Lada Granta.