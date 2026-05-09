En pleno corazón del automóvil italiano en la región de Emilia-Romaña, la fábrica de Maserati en Módena es la sede histórica de la marca del tridente desde 1940, en la que se producen, de forma artesanal y bajo un proceso de fabricación exclusivo, tan sólo seis superdeportivos al día. Unas instalaciones que cuentan con una gran tecnología, pero en las que la mano de obra es la gran protagonista ante la ausencia de robots para montar pieza a pieza los deportivos de lujo de Maserati.

Así lo ha podido comprobar este diario, de primera mano, tras la visita a las instalaciones de la marca del Grupo Stellantis en Módena, en las que se producen cinco modelos: el Maserati MC20, el Maserati MC20 Cielo, el Maserati GT2 Stradale, el Maserati GranTurismo y el Maserati GranCabrio.

La fábrica de Maserati en Módena

La fábrica de Maserati en Módena, donde también se encuentra la sede de la compañía desde hace más de 80 años, está centrada en la producción de coches de alta gama con elevados niveles de personalización y unos niveles muy bajos de volumen para mantener la exclusividad que caracteriza a la marca italiana. Tanto es así, que de las instalaciones salen no más de seis coches al día, lo que hacen un total de 2.000 coches al año, aproximadamente, para los que emplea cerca de 600 empleados.

Una instalación que carece de zona de estampación y soldadura, ya que los chasis llegan parcialmente preparados desde la planta de Mirafiori, en Turín, que tiene el grupo automovilístico. En Módena se completan el ensamblaje, la personalización y el control de calidad de forma manual, ya que los robots sólo sirven de apoyo para tareas de movimiento o asistencia.

Se trata de un proceso hecho a medida para cada cliente. Prácticamente, cada coche de Maserati que sale de la planta de Módena es único, ya que en la mayor parte de los casos, los trabajadores no sólo se tienen que ajustar a las peticiones o especificaciones que ha elegido el comprador, sino también a la normativa de circulación según el país en el que se ha realizado el pedido.

Los primeros cien años del Tridente

El año 2026 marca un año de extraordinaria importancia para Maserati, ya que celebra los primeros 100 años de su icónico logotipo, el Tridente, así como su primera victoria en las carreras, lograda en 1926 en la Targa Florio. Fue el 25 de abril de 1926 cuando Alfieri Maserati, al volante del legendario Tipo 26, obtuvo el primer lugar en clase y el octavo en general, marcando el comienzo de una tradición de carreras que ayudaría a definir la identidad misma de la marca. El símbolo hizo su debut en esa misma competición y, por lo tanto, encarna los orígenes, la ambición y el legado de una marca nacida para competir y ganar, tanto en la carretera como en la pista.

Para conmemorar este aniversario, cada evento de Maserati en todo el mundo en 2026, desde eventos deportivos hasta concursos de elegancia, desde presentaciones de productos hasta iniciativas culturales, convertirá este hito especial en un manifiesto de identidad y orgullo compartido por los entusiastas del Tridente en todo el mundo.

«El Tridente encarna el alma más auténtica de Maserati. Nacido en el circuito en 1926, lleva consigo el legado de una empresa que aprendió a construir coches en busca de décimas de segundo. Un patrimonio incalculable, compuesto por victorias de carreras, modelos icónicos e hitos técnicos, que las mujeres y los hombres de Maserati preservan y renuevan todos los días, en Módena y en todo el mundo. En 2026, también celebramos 112 años desde la fundación de la empresa, reafirmando nuestro estatus como la marca más antigua del Motor Valley y uno de los embajadores del Made in Italy en el escenario internacional. Pocas marcas de automoción pueden presumir de tantos aniversarios de tanta trascendencia. Es por eso que miramos al futuro con la misma solidez y fuerza con la que forjamos nuestro pasado», ha señalado Santo Ficili, COO de Maserati.