Adiós a las matrículas de siempre en España: a partir de junio de 2026 se confirma el cambio y así te afecta

Las nuevas matrículas en España empezaron a aplicarse el 18 de septiembre de 2000. Desde esa fecha, incorporan la bandera de la Unión Europea y la letra «E» de España, seguida de cuatro números y tres letras, evitando el uso de vocales para no formar palabras como «PIS» o «ANA», así como de las letras «Ñ» y «Q».

El primer vehículo matriculado bajo este sistema fue un Mercedes-Benz 230 SL registrado en Vitoria, con la matrícula «0000 BBB». Desde entonces, las combinaciones se generan de forma progresiva y ordenada, lo que permite un sistema con alrededor de 80 millones de posibles matriculaciones.

Las nuevas matrículas que llegan a España

El avance de las letras en las matrículas depende directamente del volumen de matriculaciones, que varía en función del mes y del trimestre. En España se registran aproximadamente entre 80.000 y 120.000 vehículos al mes, aunque este ritmo no es uniforme. En cuanto a la evolución del sistema, la letra «N» entró en vigor en abril de 2025 y, según los datos de la DGT, que calcula unas 4.000 matriculaciones diarias, se prevé que el cambio de letra se produzca en un plazo ligeramente inferior a dos años. La última matrícula asignada en España es «40** NNC».

A este ritmo, todo apunta a que las primeras matrículas en España con las letras «NNY» empezarán a verse a principios de junio, evolucionando posteriormente hasta NPW antes de que finalice el verano. La elección de junio como referencia no es casual, ya que este mes, junto con julio, suele concentrar uno de los mayores volúmenes de matriculación de vehículos nuevos en España.

Más allá del mes de junio, las previsiones indican un nuevo hito en las matrículas en España. Hacia finales de 2026 o comienzos de 2027 está previsto que comience a utilizarse la letra «P», continuando así la evolución secuencial tras la letra «N».

Informe de la DGT

La importancia de este sistema va más allá de una simple cuestión estética o de preferencia personal por una combinación concreta. En realidad, las letras de las matrículas en España ofrecen una referencia aproximada sobre la fecha de la última matriculación del vehículo, lo que resulta especialmente útil en el mercado de segunda mano. La DGT ofrece de forma gratuita un informe básico de cada vehículo, en el que se incluye la fecha exacta de su primera matriculación.

«Es recomendable que antes de adquirir un vehículo solicites un informe completo del mismo a fin de verificar la existencia de embargos, precintos, procedimientos concursales o cualquier otra carga de naturaleza administrativa o judicial», detalla la DGT.

El informe reducido es gratuito y ofrece información sobre la fecha de la primera matriculación en España del vehículo y si existe alguna incidencia que impida la transferencia o la circulación del mismo, así como avisos sobre circunstancias del vehículo que sea recomendable revisar. Por otro lado, el informe completo incluye toda la información administrativa del vehículo, como la identificación del titular, el municipio donde está domiciliado, el historial de ITV, el kilometraje, el número de titulares, posibles cargas, así como datos técnicos, llamadas a revisión pendientes de subsanar, puntuación EuroNCAP y detalles de mantenimiento del vehículo.

Código QR

Cuando se agote la letra «Z» en las matrículas en España, la DGT ya contempla distintas alternativas para actualizar el sistema y adaptarlo al crecimiento constante del parque automovilístico. Entre las opciones que se han planteado figura la incorporación de tecnologías como un código QR o incluso un microchip integrado en la propia matrícula.

De este modo, mediante un simple escaneo, los agentes podrían acceder de forma rápida a información relevante del vehículo, como la identificación del titular, el historial de accidentes, el estado del seguro, la ITV o la clasificación medioambiental. Esta digitalización permitiría agilizar los controles en carretera y mejorar la seguridad vial, facilitando la verificación de datos en tiempo real.

Matriculaciones

Finalmente, cabe señalar que «las ventas de turismos crecen de nuevo en abril. El mes registró 106.862 nuevas unidades, lo que representa un aumento del 8,4% respecto a abril del año anterior», según ANFAC.»El notable crecimiento de las ventas de electrificados, que se mantiene por encima del 21% del mercado y el constante crecimiento de los híbridos convencionales permiten al mercado superar por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales. En el total del año ya se alcanzan 407.389 ventas, lo que supone un 7,8% más en este primer cuatrimestre que en el mismo de 2025″.

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, destacA que «las matriculaciones continúan al alza en abril, con volúmenes acordes a nuestro mercado, e impulsadas, en buena medida, por el canal de particulares. Esto ocurre en un momento en el que el precio medio de los vehículos nuevos se contiene por la presión competitiva que ejercen las nuevas marcas y que provoca el aumento de los descuentos y el esfuerzo promocional del resto de distribuidores para poder seguir siendo atractivos para los compradores».