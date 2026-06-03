El carnet de conducir cambia para siempre en España y es oficial: a partir de este día

En España hay más de 27 millones de personas con carnet de conducir, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la cifra supera los 250 millones de conductores. Aunque todos circulan por las mismas carreteras y comparten normas básicas de tráfico, cada país gestiona el permiso de conducción con criterios propios, desde los plazos de renovación hasta los requisitos médicos o la retirada del carnet por sanciones. Por este motivo, la Comisión Europea trabaja actualmente en una reforma de la Directiva sobre el permiso de conducción que busca avanzar hacia un modelo homogéneo.

Además, la reforma establece la creación de un marco común para las sanciones graves. Actualmente, un conductor puede perder el carnet en un país y continuar conduciendo en otro debido a la falta de coordinación transfronteriza. Con la nueva normativa, las retiradas y suspensiones del permiso tendrán efecto en toda la Unión Europea, garantizando una aplicación más uniforme de las sanciones en todos los Estados miembros.

Nuevo carnet de conducir en la UE a partir de 2027

En 2018, la UE se marcó como meta reducir en un 50% las muertes y lesiones graves en carretera para 2030. Este objetivo forma parte del Plan de acción estratégico sobre seguridad vial y del marco de política de seguridad vial de la UE 2021-2030, que también establecen la visión a largo plazo de «cero muertes en carretera» para 2050 (Visión Cero).

Para cumplir este objetivo, uno de los cambios más relevantes es la creación de un carnet de conducir digital que tendría plena validez legal en cualquier país de la UE. Esta medida pretende simplificar los controles, reducir la burocracia y modernizar un sistema que apenas ha experimentado cambios en décadas.

Otro de los aspectos clave es el reconocimiento automático de las sanciones graves. En la actualidad, un conductor puede perder el permiso en un Estado miembro y continuar conduciendo en otro debido a la falta de coordinación entre países. Con la reforma, la Comisión Europea busca que las retiradas y suspensiones del carnet tengan efectos en toda la Unión, evitando que las sanciones impuestas en un país queden sin consecuencias al cruzar una frontera.

La propuesta también abre el debate sobre la vigencia del permiso y los controles médicos asociados a su renovación. La Unión Europea plantea la posibilidad de establecer criterios comunes para las renovaciones, especialmente a partir de cierta edad, aunque por el momento no se han fijado límites concretos. El objetivo es que todos los conductores estén sujetos a estándares similares de aptitud, independientemente del país en el que hayan obtenido el permiso. Asimismo, el texto incorpora medidas específicas para los conductores noveles, con periodos de prueba más estrictos durante los primeros años de conducción.

«Por primera vez, las normas de la UE establecerán un período de prueba de al menos dos años para los nuevos conductores, que se enfrentarán a normas más estrictas y a sanciones más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y no utilizar cinturones de seguridad o sistemas de retención infantil. Además, las personas de 17 años podrán obtener el carné de conducir para automóviles (categoría B), pero deberán conducir acompañadas por un conductor con experiencia hasta que cumplan los 18 años.

Para paliar la escasez de conductores profesionales, las nuevas normas permitirán a personas de 18 años obtener el permiso para conducir camiones (categoría C) y a personas de 21 años conducir autobuses (categoría D), siempre que posean un certificado de competencia profesional. De lo contrario, deberán tener 21 y 24 años respectivamente para conducir estos vehículos», detalla el Parlamento Europeo.

En cuanto al calendario, al tratarse de una directiva europea, el texto deberá completarse y posteriormente ser transpuesto por cada Estado miembro a su legislación nacional. El plazo fijado por la Unión Europea establece 2028 como fecha límite para la incorporación de los cambios, lo que implica que algunas medidas podrían comenzar a aplicarse antes, a partir de 2026, aunque con una implementación progresiva en los distintos países.

Jutta Paulus (Verdes, Alemania), responsable del proyecto de directiva sobre el carnet de conducir, explica: «La directiva introduce el nuevo permiso digital, pero los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir también el carné físico. Los cursos de formación harán más énfasis en la seguridad de peatones y ciclistas. Habrá menos obstáculos para que los voluntarios, como bomberos y rescatistas, puedan conducir vehículos de emergencia. Además, las nuevas reglas sobre formación y reconocimiento deberán hacer las profesiones del transporte más atractivas y accesibles. Los ciudadanos de toda Europa se beneficiarán directamente de estas mejoras tangibles».

Cartera digital

La Unión Europea avanza hacia un sistema en el que todos los documentos oficiales puedan estar disponibles en el móvil mediante carteras de identidad digital. Estas carteras proporcionarán «un medio de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos. Cada Estado miembro proporcionará al menos una cartera a todos sus ciudadanos, residentes y empresas, permitiéndoles demostrar su identidad y almacenar, compartir y firmar documentos digitales importantes de forma segura», explica la UE en su página web.