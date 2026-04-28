Hasta 20 multas por minuto: el nuevo radar de la DGT que provoca el caos entre los conductores de Madrid

El control de velocidad en las carreteras madrileñas suma un nuevo protagonista. La DGT ha desplegado en la A-1, a la altura del kilómetro 45, un nuevo radar remolque diseñado específicamente para vigilar tramos en obras y reforzar la seguridad. Los conductores deberán extremar la atención, ya que este dispositivo se ha ubicado en el entorno de Pedrezuela, cerca de El Molar, donde la velocidad máxima está limitada a 100 km/h debido a trabajos en la vía. A diferencia de los radares tradicionales, no se trata ni de un sistema fijo ni de uno móvil convencional. Su estructura sobre remolque permite trasladarlo con rapidez a distintos puntos.

La DGT ya había probado éste nuevo radar en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Ahora, su presencia en la A-1 y su capacidad para gestionar hasta 20 denuncias por minuto, cambian por completo el panorama en esta vía, en la que se dan varias condiciones donde cualquier exceso de velocidad puede tener consecuencias graves: obras y limitación a 100 km/h. Cabe señalar que, según datos de Tráfico, circular por encima del límite de velocidad es una de los principales factores de riesgo en la carretera, y conlleva sanciones que van desde los 100 hasta los 600 euros, además de la retirada de entre dos y seis puntos del carnet de conducir.

El nuevo radar remolque de la DGT

Los radares de remolque son una de las tecnologías más avanzadas para vigilar y sancionar a los conductores que superan los límites de velocidad. Funcionan de forma autónoma gracias a baterías internas con varios días de duración, sin necesidad de conexión eléctrica externa, y cuentan con conexión a Internet mediante Wi-Fi para gestionar las sanciones en tiempo real sin presencia de agentes. Además, utilizan tecnología láser para controlar varios carriles al mismo tiempo. Estos dispositivos han sido desarrollados por Vitronic, firma que también colabora con autoridades de tráfico en otros países europeos.

Las primeras pruebas de estos dispositivos en Cataluña se llevaron a cabo en 2024, con la instalación de radares remolque en vías como la C-31 y la AP-7. El impacto fue inmediato: en apenas 72 horas se tramitaron cerca de 10.000 sanciones. A raíz de estos resultados, las autoridades impulsaron su expansión, especialmente en tramos en obras. Según datos oficiales, en los puntos donde se han instalado el nuevo radar remolque de la DGT han registrado descensos de la siniestralidad de entre el 65% y el 80%, lo que refuerza su papel como elemento clave para reducir la velocidad y mejorar la seguridad vial.

Sanciones

En términos generales, circular entre 101 y 130 km/h en un tramo limitado a 100 km/h conlleva una sanción de 100 euros sin pérdida de puntos, mientras que superar los 131 km/h eleva la multa a 300 euros y supone la retirada de 2 puntos. Si se alcanzan velocidades de entre 151 y 160 km/h, la sanción asciende a 400 euros con 4 puntos menos en el carné, y a partir de 191 km/h se imponen 600 euros, la pérdida de 6 puntos e incluso la posibilidad de incurrir en un delito contra la seguridad vial.

Control de velocidad en Madrid

Los radares de Madrid redujeron notablemente su actividad durante el primer semestre de 2025, registrando un descenso del 36,3% en el número de denuncias: de 272.891 en el mismo periodo de 2024 a 173.712 en 2025. Sin embargo, a pesar de esta caída, el sistema generó una media de 4.565 euros por hora y una recaudación total cercana a los 20 millones de euros.

Según un análisis de Automovilistas Europeos Asociados, el radar que más multas impuso se encuentra en el kilómetro 4,150 de la M-30, en el túnel de la avenida de Portugal, con más de 21.600 denuncias. Le siguieron otros puntos de la misma vía, como los situados en los kilómetros 19,800 y 10,300. También destaca el radar de tramo de Sinesio Delgado, uno de los más recientes. En general, la M-30 concentra el mayor volumen de sanciones, con más de 95.000 denuncias.

Casi la mitad de las infracciones se deben a superar el límite de 70 km/h, especialmente en los túneles de la M-30 y en tramos controlados como el de la A-5. Entre los datos más llamativos del periodo figura un caso registrado en marzo, cuando un conductor fue detectado circulando a 160 km/h en el kilómetro 27 de la M-30, donde el límite es de 90 km/h.

Ranking

El ranking de los radares que más sancionaron en Madrid durante el primer semestre de 2025 estuvo encabezado por el situado en la M-30, en el kilómetro 4,150, con 21.610 denuncias, seguido por los dispositivos del kilómetro 19,800 (19.238) y el túnel del kilómetro 10,300 (18.966). A continuación se situó el radar de tramo de Sinesio Delgado, con 17.273 multas, mientras que otros puntos de la M-30 como los kilómetros 16,530 y 27,000 registraron 9.145 y 8.112 denuncias respectivamente. Fuera de esta vía, también destacaron el radar de la avenida Puerto de Hierro (6.478), el del paseo de Santa María de la Cabeza, 115 (5.907), el del paseo de la Castellana, 300 (5.135) y el del subterráneo de Costa Rica, que cerró la lista con 4.200 sanciones.