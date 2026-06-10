Los concesionarios españoles cerraron el primer trimestre de 2026 con un beneficio antes de impuestos del 1,30% sobre facturación, once centésimas por encima del mismo periodo de 2025, siendo los talleres de coches el departamento con mejor comportamiento del trimestre.

Así lo refleja un informe sobre la actividad de los concesionarios elaborado por Snap-on Business Solutions para Faconauto, al que ha tenido acceso este diario, que destaca continuidad positiva con respecto al cierre del año pasado, con el vehículo nuevo y la mecánica como motores del periodo. Con excepción de 2023, año de la crisis de los semiconductores, este primer trimestre de 2026 es el mejor arranque del año desde 2019.

El área de ventas recuperó actividad en marzo tras un enero y febrero de menor dinamismo. La rentabilidad del vehículo nuevo subió 0,2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2025, hasta el 3,5%. Mientras, el vehículo de ocasión registró un ajuste de 0,6 puntos, hasta el 2,8%, en un contexto de mayor competencia entre el segmento de nuevo y el de vehículos usados de menos de cinco años. Posventa: mecánica tira, chapa y pintura en revisión.

El taller mecánico fue el departamento con mejor comportamiento del trimestre: su rentabilidad creció 2,9 puntos porcentuales hasta el 18,9%, el mayor salto del periodo. Recambios mantuvo el nivel del año anterior con un 15,4%. Por su parte, el taller de chapa y pintura registró una rentabilidad del 10,9%, 1,9 puntos por debajo del primer trimestre de 2025.

Con estos datos, el área de posventa en conjunto alcanzó el 15,9% de rentabilidad, medio punto más que en el primer trimestre de 2025, y aportó el 42,8% del resultado total de los concesionarios. Los gastos generales crecieron ligeramente por encima de la facturación, aunque se mantienen dentro de los niveles esperados.

En el conjunto de 2025 se situaron en el 4,1% de la facturación, lo que refleja el esfuerzo sostenido de la red en el control de costes. El 27,9% de los concesionarios cerró el trimestre en pérdidas, por debajo del 32,7% del primer trimestre de 2025 y en línea con la estacionalidad habitual del inicio de año. La ratio de absorción —que mide en qué medida los ingresos de posventa cubren los gastos fijos del concesionario— se situó en el 62,5%, cuatro puntos y medio por encima del mismo periodo de 2025.

Beneficios para los talleres de coches

Desde Faconauto destacan que los resultados muestran la capacidad de adaptación de la red de distribución oficial en un entorno de transformación tecnológica y comercial, aunque advierten de la necesidad de mantener la rentabilidad en un momento de fuerte competencia y de cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

De cara a los próximos meses, el sector confía en mantener la tendencia positiva, apoyado en la recuperación de las ventas, la estabilidad de los talleres y el impulso de los planes de renovación del parque móvil. No obstante, la evolución de los tipos de interés, la inflación y la demanda de vehículos electrificados seguirán condicionando la rentabilidad de los concesionarios.