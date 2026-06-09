Éste es el coche que más kilómetros ha recorrido en el mundo: 4,9 millones, 12 veces la distancia entre la Tierra y la Lun

El Libro Guinness de los Récords indica que el coche que ha recorrido más kilómetros en el mundo es el Volvo 1800S de 1966, propiedad del estadounidense Irving Gordon, quien compró el vehículo en 1966, cuando tenía 25 años. Cuando se estableció el récord en 2014 en Alaska, el cuentakilómetros indicaba que había recorrido 3.039.122 millas a lo largo de su vida útil, lo que equivale aproximadamente a 4.887.000 kilómetros, lo que equivale a dar la vuelta a la Tierra unas 120 veces, o aproximadamente 12 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Sin embargo, ese récord podría haber sido superado. Un taxi Mercedes-Benz W123 que lleva circulando por las Islas Canarias desde 1988 y ha recorrido más de siete millones de kilómetros. Un taxista llamado Domingo lo compró para trabajar como taxista durante más de 12 horas diarias. Con el paso de los años, el coche sufrió un importante desgaste, pero el hijo de Domingo continuó con el negocio y lo restauró en 2008, convirtiéndolo en una especie de emblema de la empresa.

El coche con más kilómetros del mundo

El taxi conocido como el de los «7 millones de kilómetros» tiene nombre propio: «Dominguito» apodo heredado de su primer propietario, Domingo. Se trata de un Mercedes-Benz 240D (W123), con licencia de taxi número 16 en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Este vehículo nunca ha salido de las Islas Canarias, pero aun así ha logrado convertirse en uno de los coches más legendarios del mundo por su kilometraje.

Desde el año 2006, el conductor habitual es Juan Rafael Santana, quien se encarga de su uso diario. La propiedad actual recae en la nieta del primer dueño, Domingo, quien lo heredó dentro del entorno familiar y mantiene su actividad como taxi activo, incluso siendo ella aún muy joven.

Este Mercedes W123 240D trabaja de forma prácticamente ininterrumpida, con hasta tres conductores que se turnan en jornadas de ocho horas. Su uso ha permitido acumular cerca de siete millones de kilómetros, una cifra que equivale aproximadamente a dar más de 170 vueltas alrededor de la Tierra o realizar varios viajes de ida y vuelta a la Luna.

En cuanto a su mecánica, se trata de un 240D Limousine equipado con un motor diésel de cuatro cilindros y 2.3 litros, capaz de entregar alrededor de 71 CV. Está asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades, un extra poco común en su época. El mantenimiento de este vehículo es extremadamente riguroso, ya que llega a recorrer cerca de 5.000 kilómetros por semana. Se le realiza el cambio de aceite de forma semanal y revisiones en profundidad cada millón de kilómetros.

Mercedes-Benz W123

El Mercedes-Benz W123 es un automóvil de turismo perteneciente al segmento E de la gama media de Mercedes-Benz, integrando la llamada Clase E. Fue fabricado en Alemania entre los años 1975 y 1986, y sustituyó al exitoso Mercedes-Benz W114/W115, del cual heredó y reutilizó varios elementos en su desarrollo.

Este modelo supuso un importante salto evolutivo para la marca, ya que introdujo nuevos estándares de seguridad para su época, combinando avances tanto en seguridad activa como en seguridad pasiva, lo que lo convirtió en un referente dentro de su categoría.

En el apartado tecnológico, el W123 podía equiparse con numerosos extras propios de vehículos modernos, como elevalunas eléctricos, techo solar, climatizador, control de velocidad de crucero Tempomat, faros regulables, transmisión automática y múltiples opciones adicionales. Otro de sus grandes logros fue el desarrollo de sus motores diésel, que ofrecían una amplia gama con mejoras notables en rendimiento, durabilidad y consumo. Entre ellos destacaba el 300D turbodiésel, que junto a la Clase S fue de los primeros automóviles en incorporar un motor diésel turboalimentado a nivel mundial, marcando un hito en la industria.

Gracias a esta innovación, se alcanzaron potencias cercanas a los 125 caballos en su motor diésel de cinco cilindros, ofreciendo una conducción mucho más ágil y refinada en comparación con otros diésel de la época.

Historia

La producción del Mercedes-Benz W123 comenzó a finales de 1975. En esta época, Mercedes-Benz solo fabricaba dos grupos de sedanes: los grandes formados por la Clase S, y los pequeños, entre los que se incluía el W123 (que más tarde serían conocidos como Clase E). Este segmento era vital para la marca de la estrella, debido a que era el que mayores beneficios generaba. En 1982 surgió una nueva categoría en la marca, el 190 (W201), un sedán aún más pequeño destinado al mercado de turismos del segmento D para competir con el BMW Serie 3 (el cual ya se fabricaba desde 1975).

El 2 de enero de 1976, el W123 hace su presentación mundial en Bandol, centro turístico por excelencia de la Riviera Francesa, y donde hay una potencial clientela de la marca. El W123 sustituyó a los llamados popularmente /8 o W114/W115, que ya habían cosechado un fuerte éxito de ventas y dejado el listón muy alto en cuanto a estándares de calidad y fiabilidad.