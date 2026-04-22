Ni Toyota ni Honda: este es el híbrido no enchufable más barato de España y ya es el rey de la etiqueta ECO

El MG3 Hybrid+ llega al segmento de los hatchback compactos como un híbrido no enchufable que destaca por su equilibrio entre potencia y eficiencia. Su sistema combina un motor de gasolina 1.5 con un motor eléctrico para ofrecer una potencia conjunta de 195 CV, una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de sus puntos fuertes es su eficiencia, con un consumo de sólo 4,4 l/100 km, situándose entre los modelos más eficientes del mercado. Su tamaño compacto facilita la conducción en ciudad, permitiendo moverse con agilidad en entornos urbanos, mientras que su potencia asegura una respuesta rápida y segura en adelantamientos. A todo ello se suma un maletero de 293 litros, suficiente para cubrir las necesidades del día a día.

MG3 Hybrid+, el híbrido no enchufable más barato del mercado

«El MG3 Hybrid+ es el híbrido no enchufable Etiqueta ECO perfecto para quienes buscan eficiencia, tecnología avanzada y un diseño compacto. Disfruta de un consumo reducido y un interior espacioso y versátil, el coche ideal para moverte con comodidad en ciudad y carretera. Desde la amplia parrilla delantera hasta las luces traseras de diseño dinámico, el MG3 Hybrid+ muestra un estilo atlético desde todos los ángulos. Como parte de una marca con una sólida historia en vehículos deportivos, su diseño aerodinámico y compacto demuestra una atención al detalle excepcional. Te invita a sentirte bien desde el primer momento».

El MG3 Hybrid+ une confort y eficiencia para hacer cada trayecto más agradable. Su tecnología híbrida permite una conducción más eficiente y equilibrada, adaptándose tanto a ciudad como a carretera.

Además, incorpora conectividad avanzada con Android Auto y Apple CarPlay, para que puedas mantenerte conectado y disfrutar de tus aplicaciones favoritas mientras conduces, sin renunciar a la comodidad en cada kilómetro.

Sistema de asistencia a la conducción MG Pilot

El sistema de asistencia a la conducción MG Pilot incorpora las últimas tecnologías ADAS para maximizar la seguridad y el control en cada trayecto, integrando el Frenado Automático de Emergencia (AEB) con detección de peatones y ciclistas, así como el Control de Crucero Adaptativo (ACC), que permite mantener la distancia de seguridad de forma automática. Además, cuenta con el Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA) con corrección activa, junto con la Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA), que ayuda a evitar colisiones al maniobrar marcha atrás.

Por otro lado, incluye el Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM), que facilita cambios de carril más seguros, y el Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR), que aporta mayor precisión durante la conducción. En conjunto, MG Pilot ofrece una experiencia más protegida, conectada y controlada, aportando más tecnología, más seguridad y mayor tranquilidad al volante.

Rendimiento y batería

«Siente el puro placer de conducir con nuestro avanzado sistema Hybrid+ y de la batería de alta capacidad. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se mantienen bajos, mientras disfrutas de altos niveles de confort durante el viaje. La tranquilidad se une al rendimiento de potencia líder en su clase».

El sistema híbrido del MG3 Hybrid+ se encarga de que el motor funcione siempre en el modo más eficiente según cada পরিস্থিতación. Tanto en aceleraciones como en conducción urbana o en carretera, el vehículo optimiza su rendimiento para reducir el consumo. Gracias a esta tecnología, el MG3 Hybrid+ alcanza un consumo de combustible de 4,4 l/100 km (según ciclo combinado WLTP) y unas emisiones de CO₂ de 100 g/km.

Modelos

El MG3 Hybrid+ en su versión Standard ofrece un equipamiento completo orientado a la comodidad y la conectividad. Incluye cámara de visión trasera con guías dinámicas, doble pantalla digital de 7” y 10,25”, así como compatibilidad con Android Auto™ y Apple CarPlay™. Además, incorpora el sistema de asistencia a la conducción MG Pilot.

La versión Comfort de este híbrido no enchufable añade un plus de equipamiento sobre el acabado Standard, incorporando llantas de aleación de 16 pulgadas, sistema de arranque sin llave y un equipo de sonido con seis altavoces. También incluye retrovisores calefactados y abatibles eléctricamente.

Por su parte, el acabado Luxury representa la opción más completa, con elementos como cámara de visión 360°, faros LED y sistema de acceso y arranque sin llave. A todo ello se suma el avanzado MG Pilot Plus, que amplía las funciones de asistencia a la conducción.

MG Motor cerró el ejercicio 2025 con unos resultados históricos, consolidando su posición como una de las marcas de mayor crecimiento y proyección del sector. Con 45.168 unidades matriculadas, ha registrado un incremento del 46,72% respecto a 2024, situándose como la marca con mayor crecimiento porcentual de ventas dentro de las 15 primeras del mercado total. En total, MG matriculó 18.179 vehículos híbridos, repartidos entre las 12.191 unidades de MG ZS Hybrid+, las 5.648 unidades de MG3 Hybrid+ y las 340 unidades de MG HS Hybrid+.

José Antonio Galve, director de Marketing de MG España, señala: «Los resultados de 2025 confirman que la estrategia de MG en España es sólida y coherente con las necesidades reales del mercado. Nuestro crecimiento no es coyuntural, sino el resultado de una propuesta clara basada en tecnología accesible, electrificación práctica y una gama de producto competitiva».