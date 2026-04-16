Hace dos semanas los carburantes frenaron en seco la espiral alcista que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo.

Ese signo a la baja en el precio ha desaparecido por completo, especialmente para el diésel que repunta un 4%.

En parte, porque el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza sobre los 95,1 dólares, tras subir un 0,2%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 91,6 dólares después de aumentar un 0,35%.

Todo ello ha impulsado a los precios de los carburantes. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,884 euros, tras registrar un alza del 3,91% con respecto a la pasada semana, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Precios en máximos desde 2022

El precio del diésel, a pesar de la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno el pasado 20 de marzo, ha proseguido esta semana con su tendencia alcista y se sitúa por encima de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor de las medidas el pasado 22 de marzo.

Las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán ya se quedan obsoletas y los precios vuelven a los máximos desde mediados de noviembre de 2022.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, ha proseguido con las caídas que inició hace dos semanas, al amparo de esas rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno, y ha bajado un 0,06%, hasta los 1,552 euros.

Llenar el depósito de diésel: 26 euros más

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 103,62 euros, unos 25,85 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,7 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 85,36 euros, unos 3,08 euros más que hace un año, cuando supera los 82,28 euros.

No obstante, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un descalaje temporal.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 en España se mantiene a 1,853 euros el litro. En el caso del diésel, el precio es de 2,099 euros.