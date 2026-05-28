Parece ficción, pero este estadio se ha convertido en una enorme zona de pastoreo para el ganado: los asientos son ahora musgo y maleza

El estadio Duc Tho (comuna de Duc Tho, provincia de Ha Tinh, Vietnam) se construyó y entró en funcionamiento en 2005. En aquel entonces, era uno de los estadios más importantes de la provincia, con una inversión total de unos 5.900 millones de VND (aproximadamente 225.000 euros, según el tipo de cambio). Sin embargo, hoy en día, buena parte de las gradas del estadio Duc Tho presentan desconchones y grietas, y las vallas y puertas de hierro están oxidadas y en mal estado. En cuanto al césped, los vecinos lo utilizan para el pastoreo de búfalos y ganado.

Lo más preocupante es que en varias zonas del estadio, se acumula basura sin control, lo que representa un posible riesgo de contaminación ambiental. Según los vecinos, este estadio solía acoger actividades deportivas, culturales y distintos eventos del antiguo distrito de Duc Tho. Sin embargo, tras muchos años de uso esporádico y la falta de fondos destinados a su mantenimiento, la estructura ha ido deteriorándose.

El lamentable estado del Estadio Duc Tho

En una entrevista con un periodista del periódico Dan Tri, el líder de la comuna de Duc Tho declaró que, desde que el distrito dejó de existir, este estadio pasó a estar bajo la administración del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Ha Tinh. «El principal obstáculo en este momento es la falta de fondos para el mantenimiento. La comuna de Duc Tho solicitó a la provincia la transferencia de la gestión de las instalaciones a la administración local, pero aún no ha recibido respuesta. Actualmente, el estadio sigue siendo administrado por la comuna. En cuanto al desnivel cerca de la portería, tras recibir comentarios, las autoridades locales lo han rellenado», comentó.

Vietnam construye el estadio más grande del mundo

Vietnam tendrá el que podría ser uno de los estadios deportivos más grandes del mundo. Con capacidad para 135.000 espectadores, las obras del estadio Trong Dong comenzaron en el mes de diciembre de 2025, y la previsión inicial es que se inaugure en 2028. El proyecto ha sido diseñado siguiendo los estrictos estándares de la FIFA, la AFC, el Consejo Olímpico de Asia y otras organizaciones deportivas internacionales, con el objetivo de que Vietnam pueda aspirar en el futuro a ser sede de la ASIAD, los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA, finales continentales y otros grandes eventos deportivos.

La arquitectura del estadio, cuyo nombre significa «tambor de bronce», está inspirada en el tambor de bronce de Dong Son, un símbolo de la antigua civilización vietnamita que representa el espíritu comunitario, la fuerza y la longevidad. El estadio Trong Dong contará con una cubierta retráctil que permitirá adaptarlo a deportes al aire libre, espectáculos artísticos y festivales.

La selección de fútbol de Vietnam está clasificada en el puesto 108 de un total de 207 equipos nacionales. Nunca ha logrado clasificarse para un Mundial y, como máximo logro, ha ganado en tres ocasiones la Copa ASEAN, el torneo regional que disputan diez países del Sudeste Asiático. A pesar de este discreto rendimiento en competiciones internacionales, el gobierno vietnamita busca abrirse paso en el panorama deportivo global mediante una fuerte inversión económica.

El estadio se integrará en la Ciudad Deportiva Olímpica, un megacomplejo urbanístico de unas 9.000 hectáreas situado a unos 20 km del centro de Hanoi; equipado con viviendas, comercios, restaurantes, hoteles, centros comerciales, parques y numerosas instalaciones deportivas. La inversión de ésta ambiciosa operación urbanística es astronómica: nada menos que unos 33.000 millones de euros.

Este complejo deportivo contará con tecnología de vanguardia, como asientos inteligentes conectados a la red 5G, el uso de inteligencia artificial para el control de seguridad y la gestión del flujo de espectadores, así como sistemas de recogida y reciclaje de agua capaces de ahorrar hasta un 70% del consumo. Además, el diseño del recinto está pensado para favorecer la ventilación natural, reduciendo así la necesidad de sistemas de aire acondicionado.

Los estadios más grandes del mundo

El estadio Narendra Modi, situado en Ahmedabad (India), es el más grande del mundo, con una capacidad de 132.000 espectadores. En segundo lugar se encuentra el estadio Rungrado Primero de Mayo, en Corea del Norte, con capacidad para 114.000 personas, aunque en algunos eventos puede llegar hasta los 130.000. En tercera posición figura el futuro Grand Stade Hassan II, con el que Marruecos aspira a albergar la final del Mundial de 2030, y que contará con espacio para 120.000 espectadores.

Tras el estadio marroquí aparece el Michigan Stadium, con 107.601 localidades. Cierra el top 5 el Beaver Stadium, con capacidad para 106.572 espectadores. Por detrás se sitúan el Ohio Stadium (102.780), el Kyle Field (102.733), el Tiger Stadium (102.321), el Neyland Stadium (101.915) y el Melbourne Cricket Ground (100.024), que completa la lista de los 10 más grandes.