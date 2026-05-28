Un hombre agrede a tres personas con un arma blanca en un tren de Suiza al grito de «¡Allahu Akbar!»

Un hombre ha herido a tres personas en un ataque con arma blanca en una estación de tren de en la ciudad suiza de Winterthur, en los alrededores de Zúrich, al grito de «¡Allahu Akbar!». Según ha informado la Policía, el autor de los hechos ya sido detenido.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08:30 horas de este jueves, 28 de mayo, en la estación de tren de Winterthur. De ello ha informado la Policía, que ha detallado que el detenido es un hombre suizo de 31 años. Los heridos, de 28, 43 y 52 años, han sido hospitalizados.

Según las autoridades del Cantón de Zúrich, «el motivo del ataque está bajo investigación», pero varios medios suizos han indicado que el autor ha gritado «¡Allahu Akbar!» durante la agresión. Por el momento, la Policía no se ha pronunciado sobre este extremo.