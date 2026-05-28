Dani García presenta tres nuevas hamburguesas: «Sigue siendo uno de los grandes placeres universales»

Dani García y la hamburguesa como símbolo de una buena cocina

Hablar con Dani García sobre hamburguesas es comprobar que no las entiende como un plato secundario dentro de la carta. De hecho, en Dani Brasserie son prácticamente una institución. «En Dani Brasserie, el plato más vendido desde que abrimos es la hamburguesa», explica el chef durante la presentación de las nuevas creaciones. Una afirmación que resume bastante bien cómo ha cambiado la percepción de este plato durante los últimos años.

Para García, además, la hamburguesa funciona casi como una prueba de fuego gastronómica. «Yo siempre digo que un hotel se mide por su hamburguesa y por su club sándwich», comenta entre risas. Y continúa: «Puedes saber mucho del departamento de alimentos y bebidas de un hotel dependiendo de cómo sean esas dos cosas».

La reflexión tiene sentido viniendo de alguien que lleva décadas moviéndose entre la alta cocina, los conceptos internacionales y la restauración más casual. Precisamente ahí reside parte de la filosofía de Dani Brasserie: un espacio donde conviven platos icónicos de la cocina de autor con recetas reconocibles y aparentemente sencillas.

«Cuando empezamos a pensar el concepto con Four Seasons tenía clarísimo que un restaurante de hotel necesitaba muchas cosas a la vez», cuenta. «La palabra brasserie lo resume muy bien: un sitio donde puedes encontrarte un tomate nitro, que nació en un tres estrellas Michelin, y también una hamburguesa. Y ambas cosas conviven perfectamente».

Tres nuevas hamburguesas inspiradas en Japón, Nueva York y el wagyu

La nueva colección lanzada por Dani García nace específicamente para celebrar el Día de la Hamburguesa, aunque detrás hay bastante más que una simple edición limitada.

«Muchas veces las modas terminan destruyendo el espíritu de las cosas», reflexiona el chef. «Ha pasado con las tartas de queso y también está pasando con las hamburguesas. Pero todo vuelve siempre a su cauce».

Lejos de seguir tendencias vacías, las tres propuestas nuevas tienen referencias gastronómicas muy concretas.

La primera está inspirada en el katsu japonés. «El original realmente es un filete empanado», explica Dani. «Nosotros queríamos llevar esa idea a otro sitio y hacer algo diferente, así que utilizamos atún de almadraba». El resultado es una hamburguesa con influencia japonesa, más fresca y ligera, pero manteniendo el punto goloso que se espera de una burger.

La segunda apuesta juega con la forma. Y sí, Dani García tiene una teoría bastante clara al respecto. «Hay que hacer una reflexión seria sobre por qué la hamburguesa es redonda», comenta entre bromas. «En realidad, lo lógico sería que fuese rectangular porque es muchísimo más cómoda para comer».

Esa hamburguesa rectangular incorpora además algunos de los sabores más reconocibles de su universo culinario: cebolla dulce, champiñones y trufa de verano. «Tiene muchas connotaciones a trufa», explica el chef sobre la mezcla de ingredientes.

La tercera, bautizada como Izakaya, es probablemente la más sofisticada de las tres. Elaborada con wagyu, incorpora hojas de sansho, la pimienta japonesa, y un toque cítrico de yuzu que equilibra la intensidad de la carne. «La hoja de sansho tiene un sabor muy particular», explica García. «Y el yuzu refresca muchísimo el conjunto».

De Ronda a Madrid: el origen de una de sus hamburguesas más icónicas

Durante la conversación, Dani García también recuerda cómo nació una de las recetas más reconocibles de su trayectoria: la hamburguesa de rabo de toro.

La historia se remonta a finales de los noventa, cuando el cocinero trabajaba en Ronda y todavía comenzaba a construir su identidad gastronómica. «Yo estaba obsesionado con ser coherente con mi discurso», recuerda. «Decía: soy andaluz, estoy en Ronda y quiero cocinar con lo que tengo alrededor».

En aquella época todavía no se hablaba de kilómetro cero como hoy, pero García ya defendía una cocina muy vinculada al territorio. «No era una cuestión romántica solamente», admite riéndose. «Trabajábamos con lo que había».

Así surgió la idea de transformar uno de los grandes clásicos andaluces en formato hamburguesa. «En Ronda el rabo de toro era muy típico y pensé: voy a darle una vuelta», explica. «Las grandes hamburguesas en Estados Unidos mezclan carne fresca con carne guisada y eso aporta una textura increíble. Yo empecé a hacer eso con el rabo de toro».

Aquella receta terminó convirtiéndose en uno de los platos más conocidos de su cocina y marcó parte del camino que después seguirían muchas otras hamburguesas gourmet en España.

«Las modas llegan y arrasan con todo»

Aunque hoy la hamburguesa vive uno de sus momentos más populares, Dani García mira el fenómeno con cierta distancia. No reniega del boom, pero sí cree que muchas veces las tendencias terminan saturándose demasiado rápido.

«A la gente le da por una moda y la destruye», asegura. «Pasa con todo. Pasó con las tartas de queso y está pasando ahora con las hamburguesas».

Sin embargo, el chef también cree que el tiempo pone cada cosa en su sitio. «Las modas son cíclicas», afirma. «Todo acaba encontrando su lugar y sobreviven las propuestas que realmente tienen sentido».

En su caso, ese sentido pasa por intentar que cada hamburguesa tenga detrás una narrativa gastronómica real, una conexión con ingredientes concretos o una idea culinaria clara. No se trata simplemente de añadir ingredientes extravagantes porque sí.

Y quizá ahí está precisamente la clave de por qué la hamburguesa sigue funcionando tan bien dentro de un restaurante como Dani Brasserie. Porque, aunque la alta cocina evolucione constantemente, hay platos que continúan apelando a algo mucho más simple: el placer inmediato de comer algo realmente bueno.

«Una hamburguesa puede convivir perfectamente con un plato de alta cocina», resume Dani García. «Y eso es exactamente lo que queríamos construir aquí».

Así es el menú

Dani Brasserie lanza estas tres nuevas creaciones en un exclusivo formato degustación: tres mini hamburguesas de 30 gramos cada una pensadas para probar sabores y estilos completamente distintos en un solo menú. La experiencia, disponible todos los días de 13:00 a 19:00 horas, incluye también patatas fritas y tiene un precio de 41 euros. Para completar el plan, se puede añadir uno de los cócteles de la carta Spring & Bubbles por 11 euros más, convirtiendo la propuesta en uno de los homenajes más apetecibles al universo burger que aterrizan esta temporada en Madrid.