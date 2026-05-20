Hamburguesa con pan de patata estilo americano
Si te gustan las hamburguesas y quieres probar algo diferente, haz esta hamburguesa con pan de patata estilo americano.
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Pan de hamburguesa sin harina
Hay hamburguesas y luego están esas hamburguesas que, desde el primer bocado, dejan claro que juegan en otra liga. La hamburguesa con pan de patata estilo americano entra de lleno en esa categoría. No hace falta complicarse con ingredientes imposibles ni técnicas de chef televisivo. El secreto está en entender por qué funciona tan bien.
El pan de patata tiene mucho que ver. En Estados Unidos es un pan muy usado por su toque un poco dulce y la textura que aguanta el jugo que suelta la carne sin ponerse demasiado blando.
Ingredientes
Para 4 hamburguesas:
Para la salsa estilo burger
- 4 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharada de kétchup
- 1 cucharadita de mostaza americana
- pepinillo picado fino
- unas gotas de vinagre de pepinillo
Por qué el pan de patata marca tanta diferencia
El pan de patata no sabe intensamente a patata, como a veces se piensa. Su gracia está más en la textura que en el sabor. La fécula de patata ayuda a retener humedad, lo que crea un pan especialmente suave y resistente.
Dicho más claro: aguanta mejor. Y eso, cuando hablamos de hamburguesas con carne jugosa, queso fundido y salsa, importa muchísimo.
Preparación paso a paso
Forma las hamburguesas
- Divide la carne en cuatro porciones iguales de unos 200 gramos.
- No la manipules demasiado. Este detalle cambia bastante el resultado. Si compactas la carne como si estuvieras fabricando ladrillos, acabarás con hamburguesas densas y secas. Basta con formar discos algo más anchos que el pan, porque al cocinar encogen.
- Sal y pimienta justo antes de cocinarlas.
Prepara la cebolla caramelizada rápida
- Corta la cebolla en tiras finas y cocínala a fuego medio con un poco de mantequilla o aceite. Sin prisas.
- No hace falta convertirla en una caramelización de restaurante que tarde una hora, pero sí dejar que se ablande y coja color. Unos 15 minutos suelen bastar.
Mezcla la salsa
- Nada complicado. Mayonesa, kétchup, mostaza, pepinillo picado y un toque del líquido del pepinillo.
- Remueve bien y reserva en frío.
- Es la típica salsa que parece sencilla hasta que la pruebas dentro de una hamburguesa y entiendes por qué funciona.
Cocina la carne
- Plancha muy caliente. Muy caliente de verdad.
- Coloca las hamburguesas y evita aplastarlas constantemente. Ese gesto tan de película suele arruinar más de lo que ayuda.
- Cocina unos 3-4 minutos por lado según el punto deseado.
- Cuando les falte poco, añade el cheddar encima para que funda correctamente.
Tuesta el pan
Este paso se salta demasiadas veces. Error.
Abre los panes de patata, añade una fina capa de mantequilla y dóralos en plancha unos segundos.
Montaje de la hamburguesa
Aquí cada cual tiene sus manías, pero una estructura bastante sólida sería esta:
- Base de pan.
- Salsa.
- Lechuga.
- Tomate.
- Hamburguesa con cheddar fundido.
- Cebolla caramelizada.
- Pepinillos.
- Más salsa si eres de los que no negocian con esto.
- Tapa superior.
Trucos para que quede mejor
- Un detalle importante: usa carne con suficiente grasa. Un 15% puede funcionar, pero un 20% suele dar resultados mucho más jugosos.
- Otro consejo: no enfríes la carne recién sacada de la plancha con ingredientes helados en exceso.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 35 minutos
Tiempo de cocinado: 15 minutos
Tiempo total: 50 minutos
Porciones: 4 hamburguesas
Información nutricional: aproximadamente 780-920 kcal por hamburguesa (según ingredientes y salsas)
Tipo de cocina: Americana
Tipo de comida: Plato principal / comida rápida casera