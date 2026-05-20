Patatas a la importancia con toque de trufa
La cocina sencilla no está exenta de encanto, y siempre se puede dar además un toque gourmet. Como estas patatas a la importancia con trufa.
Patatas con bonito
Patatas guisadas viudas
Guiso de patatas con mejillones
Las patatas a la importancia tienen uno de esos nombres que despiertan curiosidad la primera vez que lo escuchas. Y con razón. Porque hablamos de una receta humilde, de origen tradicional castellano, construida a partir de ingredientes sencillos y sin ninguna pretensión aparente. Patata, caldo, huevo, harina… poco más. Pero cuando está bien hecha, el resultado tiene bastante más presencia de la que su lista de ingredientes sugiere.
Esta versión mantiene la base clásica, pero incorpora un pequeño giro contemporáneo: un toque de trufa. No para disfrazar el plato ni convertirlo en otra cosa, sino para aportar una capa aromática interesante que, bien medida, encaja sorprendentemente bien.
Ingredientes
Para 4 personas:
Para el toque de trufa
- Unas gotas de aceite de trufa de buena calidad
- Un poco de trufa negra rallada si quieres una versión más seria
Qué son exactamente las patatas a la importancia
- Por si no las conoces, esta receta tradicional consiste en rodajas de patata rebozadas, fritas ligeramente y después cocinadas lentamente en caldo hasta que quedan tiernas y jugosas.
- No son patatas fritas, no son guiso exactamente.
- Tienen ese punto intermedio entre textura melosa y fondo de salsa que hace que el pan aparezca en escena casi sin pedir permiso.
- Es cocina de aprovechamiento elegante sin proponérselo.
Preparación paso a paso
Prepara las patatas
- Pela las patatas y córtalas en rodajas de aproximadamente medio centímetro o algo más.
- No ultrafinas. Necesitan aguantar cocción posterior sin desintegrarse.
- Sazona ligeramente.
- Pásalas primero por harina y después por huevo batido.
- Ese rebozado es lo que luego ayuda a espesar ligeramente la salsa y aporta textura.
Fríelas ligeramente
- En una sartén amplia con aceite caliente, fríe las rodajas hasta que tomen color suave.
- No hace falta que queden completamente cocinadas.
- Solo selladas y ligeramente doradas.
- Retira y deja sobre papel absorbente.
El sofrito que sostiene todo
- En una cazuela amplia añade un poco del aceite limpio y sofríe cebolla picada muy fina junto con ajo.
- Cuando la cebolla esté bien pochada, añade el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
- Añade perejil picado.
La cocción lenta que transforma el plato
- Coloca las patatas rebozadas dentro de la cazuela con cuidado.
- Cubre con el caldo caliente. No hace falta inundarlas agresivamente, pero sí que queden bien integradas.
- Ahora toca cocer a fuego medio-suave unos 20-25 minutos.
- Aquí ocurre la magia discreta.
- Las patatas terminan de cocinarse.
- El rebozado libera parte de su almidón.
Cómo añadir la trufa sin arruinarlo
Aquí conviene cierta moderación. La trufa mal usada puede convertir cualquier plato en una caricatura aromática.
Si utilizas aceite de trufa, unas pocas gotas al final bastan.
Si tienes trufa negra fresca, mejor todavía. Ralla una pequeña cantidad justo al servir.
La idea no es que el plato deje de saber a patata a la importancia, solo añadir un matiz.
Qué acompañamientos funcionan
Aunque puede servirse perfectamente como plato principal vegetariano, también encaja muy bien con:
- Huevo a baja temperatura
- Setas salteadas
- Pollo asado
- Pescado blanco
- Incluso unas lascas de queso curado suave
Información de la receta
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de cocinado: 45 minutos
Tiempo total: 65 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 430-590 kcal por ración
Tipo de cocina: Española / Castellana contemporánea
Tipo de comida: Plato principal / entrante contundente / comida tradicional reinventada