Patatas a la importancia con toque de trufa

Las patatas a la importancia tienen uno de esos nombres que despiertan curiosidad la primera vez que lo escuchas. Y con razón. Porque hablamos de una receta humilde, de origen tradicional castellano, construida a partir de ingredientes sencillos y sin ninguna pretensión aparente. Patata, caldo, huevo, harina… poco más. Pero cuando está bien hecha, el resultado tiene bastante más presencia de la que su lista de ingredientes sugiere.

Esta versión mantiene la base clásica, pero incorpora un pequeño giro contemporáneo: un toque de trufa. No para disfrazar el plato ni convertirlo en otra cosa, sino para aportar una capa aromática interesante que, bien medida, encaja sorprendentemente bien.

Ingredientes

Para 4 personas:

5 patatas medianas de buena cocción

2 huevos

100 g de harina de trigo

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

750 ml de caldo de verduras o pollo suave

100 ml de vino blanco seco

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

perejil fresco

Para el toque de trufa

Unas gotas de aceite de trufa de buena calidad

Un poco de trufa negra rallada si quieres una versión más seria

Qué son exactamente las patatas a la importancia

Por si no las conoces, esta receta tradicional consiste en rodajas de patata rebozadas, fritas ligeramente y después cocinadas lentamente en caldo hasta que quedan tiernas y jugosas.

lentamente en caldo hasta que quedan tiernas y jugosas. No son patatas fritas, no son guiso exactamente.

Tienen ese punto intermedio entre textura melosa y fondo de salsa que hace que el pan aparezca en escena casi sin pedir permiso.

que hace que el pan aparezca en escena casi sin pedir permiso. Es cocina de aprovechamiento elegante sin proponérselo.

Preparación paso a paso

Prepara las patatas

Pela las patatas y córtalas en rodajas de aproximadamente medio centímetro o algo más. No ultrafinas. Necesitan aguantar cocción posterior sin desintegrarse. Sazona ligeramente. Pásalas primero por harina y después por huevo batido. Ese rebozado es lo que luego ayuda a espesar ligeramente la salsa y aporta textura.

Fríelas ligeramente

En una sartén amplia con aceite caliente, fríe las rodajas hasta que tomen color suave. No hace falta que queden completamente cocinadas. Solo selladas y ligeramente doradas. Retira y deja sobre papel absorbente.

El sofrito que sostiene todo

En una cazuela amplia añade un poco del aceite limpio y sofríe cebolla picada muy fina junto con ajo. Cuando la cebolla esté bien pochada, añade el vino blanco y deja evaporar el alcohol. Añade perejil picado.

La cocción lenta que transforma el plato

Coloca las patatas rebozadas dentro de la cazuela con cuidado. Cubre con el caldo caliente. No hace falta inundarlas agresivamente, pero sí que queden bien integradas. Ahora toca cocer a fuego medio-suave unos 20-25 minutos. Aquí ocurre la magia discreta. Las patatas terminan de cocinarse. El rebozado libera parte de su almidón.

Cómo añadir la trufa sin arruinarlo

Aquí conviene cierta moderación. La trufa mal usada puede convertir cualquier plato en una caricatura aromática.

Si utilizas aceite de trufa, unas pocas gotas al final bastan.

Si tienes trufa negra fresca, mejor todavía. Ralla una pequeña cantidad justo al servir.

La idea no es que el plato deje de saber a patata a la importancia, solo añadir un matiz.

Qué acompañamientos funcionan

Aunque puede servirse perfectamente como plato principal vegetariano, también encaja muy bien con:

Huevo a baja temperatura

Setas salteadas

Pollo asado

Pescado blanco

Incluso unas lascas de queso curado suave

Información de la receta

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 45 minutos

Tiempo total: 65 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 430-590 kcal por ración

Tipo de cocina: Española / Castellana contemporánea

Tipo de comida: Plato principal / entrante contundente / comida tradicional reinventada