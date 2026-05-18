Brownie saludable sin azúcar y sin harina
La repostería no tiene necesariamente que ser hiper calórica. Un buen ejemplo es este brownie saludable sin azúcar y sin harina.
Las 5 mejores recetas de brownies
Brownie más rápido y delicioso
Brownie en freidora de aire
Hay días en los que apetece chocolate. Sin negociación posible. Pero eso no significa que tengas que tirar de un brownie cargado de azúcar refinado, mantequilla y harina blanca para darte el capricho.
Este brownie saludable sin azúcar y sin harina funciona precisamente porque simplifica las cosas. Ingredientes reconocibles, dulzor natural y una textura húmeda que poco tiene que envidiar a la receta clásica. No sabe a “postre fit” seco y triste. Sabe a brownie.
Además, encaja bastante bien si buscas reducir azúcares añadidos o evitar harinas refinadas sin renunciar a algo goloso.
¿Qué hace saludable este brownie?
No es magia. Es elección de ingredientes. En lugar de azúcar blanco, aquí el dulzor llega del plátano maduro y, opcionalmente, de unos dátiles. Eso aporta sabor y también algo de fibra, aunque conviene recordar que siguen siendo fuentes naturales de azúcar.
La harina desaparece. Su sitio lo ocupa la crema de frutos secos y el cacao puro, que ayudan a conseguir estructura y esa textura densa tan característica.
El resultado tiene menos ingredientes ultraprocesados y un perfil nutricional más equilibrado que un brownie convencional, aunque sigue siendo un postre. Saludable no significa barra libre.
Ingredientes
Para un molde pequeño o mediano:
Cómo hacer brownie saludable paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
- Mientras tanto, tritura los plátanos hasta obtener un puré uniforme. Si usas dátiles, déjalos 10 minutos en agua templada para ablandarlos y luego tritúralos junto al plátano.
- Cuanto más maduros estén los plátanos, mejor. Los muy amarillos con manchas oscuras funcionan perfecto.
- Añade los huevos, la vainilla y la crema de frutos secos.
- Bate hasta conseguir una mezcla homogénea. Quedará espesa, algo cremosa y bastante aromática.
- Agrega el cacao puro y la levadura química.
- Remueve con espátula o varillas manuales hasta integrar todo bien. No hace falta batir demasiado.
- Después incorpora las nueces y, si quieres un punto más intenso, trocitos de chocolate negro.
- Forra un molde con papel vegetal o engrásalo ligeramente. Vierte la mezcla y nivela la superficie.
- Hornea entre 25 y 30 minutos. Aquí hay un pequeño truco: no esperes que quede seco como un bizcocho.
- El brownie bueno sale con el centro ligeramente húmedo.
- Si pinchas con un palillo, debería salir con algunas migas húmedas, no completamente limpio.
- Déjalo enfriar al menos 30-40 minutos antes de cortarlo. Recién salido del horno estará demasiado blando.
Sustituciones que sí funcionan
No siempre tienes todos los ingredientes en casa.
Opciones reales:
- Sin huevo: sustituye cada huevo por una cucharada de semillas de chía hidratadas.
- Sin crema de almendra: usa mantequilla de cacahuete natural.
- Sin dátiles: omítelos si prefieres menos dulzor.
- Sin nueces: cambia por avellanas o simplemente elimínalas.
- Más intenso: añade una pizca de café soluble al cacao.
Lo que no conviene improvisar demasiado es con el plátano. Aquí hace bastante trabajo estructural.
Preguntas frecuentes
¿Realmente no lleva azúcar?
Azúcar añadido, no.
Azúcares naturales, sí, procedentes principalmente del plátano y los dátiles.
¿Es apto para personas con diabetes?
Depende del caso concreto y del control glucémico individual. Aunque no lleve azúcar refinado, contiene carbohidratos naturales que afectan a la glucosa.
¿Queda igual que un brownie clásico?
No exactamente.
El brownie tradicional tiene otra estructura porque lleva mantequilla, harina y azúcar.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de horneado: 25-30 minutos
Tiempo total: 45 minutos
Porciones: 8 raciones
Información nutricional: aproximadamente 1.650 kcal totales / unas 205 kcal por porción
Tipo de cocina: saludable / internacional
Tipo de comida: postre / merienda
Dificultad: fácil