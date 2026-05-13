Recetas de empanadas: opciones caseras fáciles y rellenos irresistibles

Prepara recetas de empanadas caseras fáciles con rellenos sabrosos y masas irresistibles.

Las empanadas tienen una ventaja difícil de discutir: funcionan casi siempre.
Sirven para una cena rápida, para llevar, para reuniones familiares o para resolver ese momento en el que quieres algo casero pero sin complicarte demasiado. Además, admiten rellenos casi infinitos. Carne, pollo, atún, verduras, queso… y sí, algunas mezclas sorprenden bastante más de lo que parece sobre el papel.

Empanadas clásicas de carne picada

El clásico que rara vez falla.

Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 4 personas (8 empanadas medianas)
Información nutricional: unas 1.920 calorías totales aproximadas (240 kcal por unidad)
Tipo de cocina: latinoamericana / casera
Tipo de comida: plato principal / aperitivo

Ingredientes

  • 8 obleas para empanadas
  • 400 g de carne picada de ternera
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 2 huevos cocidos
  • aceitunas verdes
  • pimentón dulce
  • comino
  • sal
  • pimienta
  • 1 huevo para pintar

    • Preparación

    1. Sofríe cebolla y pimiento bien picados.
    2. Añade la carne y cocina hasta que cambie de color.
    3. Pon a punto de sal.
    4. Incorpora especias, aceitunas troceadas y huevo cocido picado.
    5. Deja enfriar el relleno antes de montar.
    6. Rellena, cierra con tenedor, pinta con huevo y hornea a 200 °C durante unos 20 minutos.

    Empanadas de pollo cremosas

    Muy buena opción si quieres algo suave pero sabroso.

    Tiempo de preparación: 45 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: unas 1.760 calorías totales
    Tipo de cocina: casera
    Tipo de comida: comida principal

    Ingredientes

    Preparación

    1. Pocha la cebolla lentamente.
    2. Añade el pollo.
    3. Incorpora nata, especias y queso. Debe quedar cremoso, pero no líquido.
    4. Pon a punto de sal.
    5. Rellena las empanadas, cierra bien y hornea hasta dorar.
    6. Quedan especialmente buenas recién hechas.

    Empanadas de atún y tomate

    Un clásico rápido y muy práctico.

    Tiempo de preparación: 35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: unas 1.520 calorías totales
    Tipo de cocina: mediterránea
    Tipo de comida: cena / snackEmpanada de carne

    Ingredientes

    • 8 obleas
    • 2 latas de atún
    • tomate frito
    • 2 huevos cocidos
    • cebolla
    • sal
    • pimienta

    Preparación

    1. Sofríe cebolla picada.
    2. Añade atún escurrido, tomate y huevo troceado.
    3. Pon a punto de sal.
    4. Mezcla bien.
    5. Rellena, sella y hornea unos 18–20 minutos.

    Empanadas vegetarianas de espinacas y queso

    Sí, las empanadas sin carne pueden quedar espectaculares.

    Tiempo de preparación: 40 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: unas 1.680 calorías totales
    Tipo de cocina: vegetariana
    Tipo de comida: plato principal / cena ligera

    Ingredientes

    • 8 obleas
    • 250 g de espinacas
    • 150 g de queso crema
    • queso rallado
    • ajo
    • pimienta
    • sal

    Preparación

    1. Saltea ajo con espinacas.
    2. Deja que pierdan agua.
    3. Mezcla con quesos y pimienta.
    4. Pon a punto de sal.
    5. Rellena y hornea.
    6. El contraste entre masa crujiente y relleno cremoso funciona genial.

    Empanadas de jamón y queso

    Imposible no incluirlas.

    Tiempo de preparación: 25 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: unas 1.850 calorías totales
    Tipo de cocina: informal
    Tipo de comida: aperitivo / cena rápida

    Ingredientes

    • 8 obleas
    • jamón cocido
    • queso mozzarella o similar
    • orégano
    • huevo para pintar

    Preparación

    1. Coloca jamón y queso, añade orégano, cierra bien y hornea.
    2. El único cuidado real: sellar bien para evitar fugas.
    3. Porque el queso derretido encuentra caminos.

    ¿Masa comprada o casera?

    La comprada ahorra muchísimo tiempo y en 2026 la calidad ha mejorado bastante. Para cocina diaria, totalmente válida. Con la casera encontrarás más calidad de ingredientes y el encanto de lo hecho en casa.

