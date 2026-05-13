Recetas de empanadas: opciones caseras fáciles y rellenos irresistibles
Prepara recetas de empanadas caseras fáciles con rellenos sabrosos y masas irresistibles.
Empanadillas de jamón york y queso
Empanadillas criollas
Masa de empanadillas
Las empanadas tienen una ventaja difícil de discutir: funcionan casi siempre.
Sirven para una cena rápida, para llevar, para reuniones familiares o para resolver ese momento en el que quieres algo casero pero sin complicarte demasiado. Además, admiten rellenos casi infinitos. Carne, pollo, atún, verduras, queso… y sí, algunas mezclas sorprenden bastante más de lo que parece sobre el papel.
Empanadas clásicas de carne picada
El clásico que rara vez falla.
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 4 personas (8 empanadas medianas)
Información nutricional: unas 1.920 calorías totales aproximadas (240 kcal por unidad)
Tipo de cocina: latinoamericana / casera
Tipo de comida: plato principal / aperitivo
Ingredientes
Preparación
- Sofríe cebolla y pimiento bien picados.
- Añade la carne y cocina hasta que cambie de color.
- Pon a punto de sal.
- Incorpora especias, aceitunas troceadas y huevo cocido picado.
- Deja enfriar el relleno antes de montar.
- Rellena, cierra con tenedor, pinta con huevo y hornea a 200 °C durante unos 20 minutos.
Empanadas de pollo cremosas
Muy buena opción si quieres algo suave pero sabroso.
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.760 calorías totales
Tipo de cocina: casera
Tipo de comida: comida principal
Ingredientes
- 8 obleas
- 350 g de pollo cocido desmenuzado
- 1 cebolla
- 100 ml de nata para cocinar
- queso rallado
- pimienta
- nuez moscada
- sal
Preparación
- Pocha la cebolla lentamente.
- Añade el pollo.
- Incorpora nata, especias y queso. Debe quedar cremoso, pero no líquido.
- Pon a punto de sal.
- Rellena las empanadas, cierra bien y hornea hasta dorar.
- Quedan especialmente buenas recién hechas.
Empanadas de atún y tomate
Un clásico rápido y muy práctico.
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.520 calorías totales
Tipo de cocina: mediterránea
Tipo de comida: cena / snack
Ingredientes
- 8 obleas
- 2 latas de atún
- tomate frito
- 2 huevos cocidos
- cebolla
- sal
- pimienta
Preparación
- Sofríe cebolla picada.
- Añade atún escurrido, tomate y huevo troceado.
- Pon a punto de sal.
- Mezcla bien.
- Rellena, sella y hornea unos 18–20 minutos.
Empanadas vegetarianas de espinacas y queso
Sí, las empanadas sin carne pueden quedar espectaculares.
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.680 calorías totales
Tipo de cocina: vegetariana
Tipo de comida: plato principal / cena ligera
Ingredientes
- 8 obleas
- 250 g de espinacas
- 150 g de queso crema
- queso rallado
- ajo
- pimienta
- sal
Preparación
- Saltea ajo con espinacas.
- Deja que pierdan agua.
- Mezcla con quesos y pimienta.
- Pon a punto de sal.
- Rellena y hornea.
- El contraste entre masa crujiente y relleno cremoso funciona genial.
Empanadas de jamón y queso
Imposible no incluirlas.
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.850 calorías totales
Tipo de cocina: informal
Tipo de comida: aperitivo / cena rápida
Ingredientes
- 8 obleas
- jamón cocido
- queso mozzarella o similar
- orégano
- huevo para pintar
Preparación
- Coloca jamón y queso, añade orégano, cierra bien y hornea.
- El único cuidado real: sellar bien para evitar fugas.
- Porque el queso derretido encuentra caminos.
¿Masa comprada o casera?
La comprada ahorra muchísimo tiempo y en 2026 la calidad ha mejorado bastante. Para cocina diaria, totalmente válida. Con la casera encontrarás más calidad de ingredientes y el encanto de lo hecho en casa.