Recetas de comidas caseras: las mejores ideas fáciles, rápidas y económicas para cada día

La cocina casera nunca ha dejado de tener sentido. De hecho, en 2026 sigue siendo una de las formas más inteligentes de comer bien sin disparar el presupuesto. No se trata únicamente de ahorrar dinero. También influye saber exactamente qué ingredientes lleva cada plato, aprovechar mejor los alimentos que ya tenemos en casa y evitar el clásico «¿qué comemos hoy?» que aparece a media tarde.

Una buena organización marca la diferencia. No hace falta diseñar un menú militar ni pasar el domingo cocinando durante cinco horas. Con tener claras algunas comidas para la semana y mantener una despensa básica bien surtida suele ser suficiente. Arroz, pasta, legumbres, verduras de temporada y alguna proteína permiten resolver muchas comidas sin complicaciones.

Recetas de comidas caseras con carne

La carne sigue siendo protagonista en muchos hogares por una razón sencilla: ofrece platos completos, saciantes y relativamente fáciles de preparar.

Filetes de ternera con salsa

Unos filetes bien cocinados pueden parecer algo simple, pero una salsa casera cambia completamente el resultado. La cebolla pochada lentamente o unos champiñones salteados aportan profundidad.

Pollo al horno con patatas

Las patatas absorben los jugos de la carne y el resultado suele gustar incluso a quienes son difíciles de convencer en la mesa.

Albóndigas en salsa de tomate

Pocas recetas transmiten tanta sensación de hogar.

Carne picada con patatas

Una solución práctica para cualquier día de la semana.

Recetas de comidas caseras con pescado

Merluza a la gallega

La sencillez es precisamente lo que hace especial esta receta. Patatas cocidas, un buen aceite de oliva, ajo y pimentón dulce o picante.

Bacalao al pil pil

Es una receta con cierta personalidad. Un poco laboriosa, pero merece la pena.

Salmón al horno con limón

Una de las cenas más agradecidas que existen.

Recetas de comidas caseras con pasta

Cuando falta tiempo, la pasta suele aparecer como solución. Y con razón.

Macarrones con tomate y carne

Un clásico que sigue funcionando generación tras generación.

Espaguetis a la carbonara

La receta original italiana sigue ganando terreno frente a las versiones más modernas. Sin nata, solo huevo, panceta y queso.

Pasta con verduras

Una opción ligera que permite aprovechar verduras de temporada o aquellas que necesitan salir pronto de la nevera.

Recetas de comidas caseras con legumbres

Las legumbres son una de las mejores compras que se pueden hacer. Nutritivas, económicas y muy versátiles.

Lentejas con chorizo

Un plato contundente, especialmente apetecible cuando bajan las temperaturas.

Garbanzos con espinacas

Sencillos y equilibrados. Una receta que demuestra que no hacen falta muchos ingredientes para comer bien.

Alubias estofadas

Uno de esos platos tradicionales que siguen encontrando hueco en cualquier menú semanal.

Recetas de comidas caseras con arroz

Arroz con pollo

Un clásico en las cocinas.

Arroz a la cubana

A los niños les encanta.

Paella de verduras

El arroz tiene una capacidad casi única para adaptarse a cualquier situación. Desde comidas familiares hasta recetas rápidas para el día a día.

Recetas de comidas caseras con verduras

Menestra de verduras

Pisto manchego

Crema de calabaza