Recetas de comidas caseras: las mejores ideas fáciles, rápidas y económicas para cada día
Las mejores recetas de comidas caseras: platos fáciles y rápidos de carne, pescado, pasta, legumbres y verduras para comer y cenar bien cada día de la semana.
Guisos tradicionales
5 recetas para principiantes
Ensaladilla rusa casera
La cocina casera nunca ha dejado de tener sentido. De hecho, en 2026 sigue siendo una de las formas más inteligentes de comer bien sin disparar el presupuesto. No se trata únicamente de ahorrar dinero. También influye saber exactamente qué ingredientes lleva cada plato, aprovechar mejor los alimentos que ya tenemos en casa y evitar el clásico «¿qué comemos hoy?» que aparece a media tarde.
Una buena organización marca la diferencia. No hace falta diseñar un menú militar ni pasar el domingo cocinando durante cinco horas. Con tener claras algunas comidas para la semana y mantener una despensa básica bien surtida suele ser suficiente. Arroz, pasta, legumbres, verduras de temporada y alguna proteína permiten resolver muchas comidas sin complicaciones.
Recetas de comidas caseras con carne
La carne sigue siendo protagonista en muchos hogares por una razón sencilla: ofrece platos completos, saciantes y relativamente fáciles de preparar.
Filetes de ternera con salsa
Unos filetes bien cocinados pueden parecer algo simple, pero una salsa casera cambia completamente el resultado. La cebolla pochada lentamente o unos champiñones salteados aportan profundidad.
Pollo al horno con patatas
Las patatas absorben los jugos de la carne y el resultado suele gustar incluso a quienes son difíciles de convencer en la mesa.
Albóndigas en salsa de tomate
Pocas recetas transmiten tanta sensación de hogar.
Carne picada con patatas
Una solución práctica para cualquier día de la semana.
Recetas de comidas caseras con pescado
Merluza a la gallega
La sencillez es precisamente lo que hace especial esta receta. Patatas cocidas, un buen aceite de oliva, ajo y pimentón dulce o picante.
Bacalao al pil pil
Es una receta con cierta personalidad. Un poco laboriosa, pero merece la pena.
Salmón al horno con limón
Una de las cenas más agradecidas que existen.
Recetas de comidas caseras con pasta
Cuando falta tiempo, la pasta suele aparecer como solución. Y con razón.
Macarrones con tomate y carne
Un clásico que sigue funcionando generación tras generación.
Espaguetis a la carbonara
La receta original italiana sigue ganando terreno frente a las versiones más modernas. Sin nata, solo huevo, panceta y queso.
Pasta con verduras
Una opción ligera que permite aprovechar verduras de temporada o aquellas que necesitan salir pronto de la nevera.
Recetas de comidas caseras con legumbres
Las legumbres son una de las mejores compras que se pueden hacer. Nutritivas, económicas y muy versátiles.
Lentejas con chorizo
Un plato contundente, especialmente apetecible cuando bajan las temperaturas.
Garbanzos con espinacas
Sencillos y equilibrados. Una receta que demuestra que no hacen falta muchos ingredientes para comer bien.
Alubias estofadas
Uno de esos platos tradicionales que siguen encontrando hueco en cualquier menú semanal.
Recetas de comidas caseras con arroz
Arroz con pollo
Un clásico en las cocinas.
Arroz a la cubana
A los niños les encanta.
Paella de verduras
El arroz tiene una capacidad casi única para adaptarse a cualquier situación. Desde comidas familiares hasta recetas rápidas para el día a día.
Recetas de comidas caseras con verduras
Las verduras bien cocinadas pueden ser mucho más interesantes de lo que algunos imaginan.
Recetas de comidas caseras rápidas en menos de 20 minutos
- Tortilla de patatas
- Huevos revueltos con champiñones
- Ensalada completa con proteína
Cuando el reloj aprieta, estas recetas permiten preparar una comida equilibrada sin depender de productos precocinados.
Ideas de menú semanal con recetas caseras
Menú para 5 días con lista de la compra. Anota: el lunes lentejas, el martes pollo asado, el miércoles pasta con atún, merluza en salsa el jueves y arroz con marisco el viernes.
Trucos para cocinar comidas caseras rápido entre semana
La rapidez en la cocina empieza mucho antes de encender los fogones. Tener verduras lavadas, algunas preparaciones adelantadas o incluso raciones congeladas cambia por completo el ritmo de la semana.
También funciona apostar por recetas sencillas y evitar complicarse innecesariamente.