Guisos tradicionales: recetas fáciles y deliciosas para toda la familia
Descubre los guisos tradicionales más sabrosos de España y aprende recetas fáciles y deliciosas para cualquier ocasión.
Los guisos tradicionales siempre han sido sinónimo de comida reconfortante. No hace falta pasar horas en la cocina para disfrutar de un plato lleno de sabor y aromas que llenan la casa. Con ingredientes sencillos y algo de organización, puedes preparar guisos deliciosos y nutritivos que gustan a toda la familia. Aquí te propongo cuatro recetas rápidas, pensadas para que disfrutes de la cocina casera sin complicaciones.
Guiso de pollo con verduras
Ingredientes:
Preparación:
Dora el pollo en un poco de aceite, añade las verduras y el ajo y cocina unos 5 minutos. Agrega el caldo, tapa la olla y cocina a fuego medio durante 15 minutos. Ajusta la sal y la pimienta y sirve caliente, recién hecho.
Información suplementaria:
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 280 kcal por porción (1.120 kcal en total)
Tipo de cocina: Española, casera
Tipo de comida: Plato principal
Guiso de lentejas exprés
Ingredientes:
- 250 g de lentejas pardinas
- 1 zanahoria, 1 patata y 1 cebolla picadas
- 1 tomate triturado
- 500 ml de agua o caldo vegetal
- Sal, pimentón y aceite de oliva
Preparación:
Sofríe la cebolla y la zanahoria en un poco de aceite, añade las lentejas, la patata y el tomate. Cubre con el caldo y cocina tapado durante 20 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Ajusta de sal y sirve con un chorrito de aceite de oliva.
Información suplementaria:
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 320 kcal por porción (1.280 kcal en total)
Tipo de cocina: Española, vegetariana
Tipo de comida: Plato principal
Guiso rápido de ternera y patatas
Ingredientes:
- 400 g de carne de ternera en dados
- 2 patatas medianas cortadas
- 1 cebolla y 1 diente de ajo
- 300 ml de caldo de carne
- Sal, pimienta y tomillo
Preparación:
Dora la carne en aceite, añade la cebolla y el ajo y sofríe 3 minutos. Incorpora las patatas y el caldo, tapa y cocina 20 minutos a fuego medio hasta que la carne esté tierna. Sirve caliente y recién hecho.
Información suplementaria:
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 400 kcal por porción (1.600 kcal en total)
Tipo de cocina: Española, casera
Tipo de comida: Plato principal
Guiso de pescado con verduras
Ingredientes:
- 400 g de pescado blanco en trozos
- 1 cebolla, 1 pimiento rojo y 1 zanahoria
- 200 ml de caldo de pescado
- Sal, pimienta y perejil picado
Preparación:
Sofríe la cebolla, el pimiento y la zanahoria 5 minutos. Añade el caldo y cocina 10 minutos. Incorpora el pescado y cocina 5 minutos más. Sirve espolvoreado con perejil fresco.
Información suplementaria:
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 250 kcal por porción (1.000 kcal en total)
Tipo de cocina: Mediterránea, ligera
Tipo de comida: Plato principal
Cocinar un guiso es, al final, una manera de compartir y disfrutar de la comida casera con todos los que queremos. Además, muchos de ellos mejoran al día siguiente, cuando los sabores se asientan y se intensifican.