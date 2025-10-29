Recetas de cuchara

Guisos tradicionales: recetas fáciles y deliciosas para toda la familia

Guisos clásicos
guisos tradicionales.
Francisco María
Descubre los guisos tradicionales más sabrosos de España y aprende recetas fáciles y deliciosas para cualquier ocasión.

Los guisos tradicionales siempre han sido sinónimo de comida reconfortante. No hace falta pasar horas en la cocina para disfrutar de un plato lleno de sabor y aromas que llenan la casa. Con ingredientes sencillos y algo de organización, puedes preparar guisos deliciosos y nutritivos que gustan a toda la familia. Aquí te propongo cuatro recetas rápidas, pensadas para que disfrutes de la cocina casera sin complicaciones.

Guiso de pollo con verduras

Ingredientes:

  • 500 g de pollo en trozos
  • 1 cebolla, 1 zanahoria y 1 pimiento cortados
  • 2 dientes de ajo picados
  • 200 ml de caldo de pollo
  • Sal, pimienta y una hoja de laurel
    Preparación:

    Dora el pollo en un poco de aceite, añade las verduras y el ajo y cocina unos 5 minutos. Agrega el caldo, tapa la olla y cocina a fuego medio durante 15 minutos. Ajusta la sal y la pimienta y sirve caliente, recién hecho.

    Información suplementaria:

    Tiempo de preparación: 25 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional: 280 kcal por porción (1.120 kcal en total)

    Tipo de cocina: Española, casera

    Tipo de comida: Plato principalPollo con verduras

    Guiso de lentejas exprés

    Ingredientes:

    • 250 g de lentejas pardinas
    • 1 zanahoria, 1 patata y 1 cebolla picadas
    • 1 tomate triturado
    • 500 ml de agua o caldo vegetal
    • Sal, pimentón y aceite de oliva

    Preparación:

    Sofríe la cebolla y la zanahoria en un poco de aceite, añade las lentejas, la patata y el tomate. Cubre con el caldo y cocina tapado durante 20 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Ajusta de sal y sirve con un chorrito de aceite de oliva.

    Información suplementaria:

    Tiempo de preparación: 30 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional: 320 kcal por porción (1.280 kcal en total)

    Tipo de cocina: Española, vegetariana

    Tipo de comida: Plato principal

    Guiso rápido de ternera y patatas

    Ingredientes:

    • 400 g de carne de ternera en dados
    • 2 patatas medianas cortadas
    • 1 cebolla y 1 diente de ajo
    • 300 ml de caldo de carne
    • Sal, pimienta y tomillo

    Preparación:

    Dora la carne en aceite, añade la cebolla y el ajo y sofríe 3 minutos. Incorpora las patatas y el caldo, tapa y cocina 20 minutos a fuego medio hasta que la carne esté tierna. Sirve caliente y recién hecho.

    Información suplementaria:

    Tiempo de preparación: 35 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional: 400 kcal por porción (1.600 kcal en total)

    Tipo de cocina: Española, casera

    Tipo de comida: Plato principal

    Guiso de pescado con verduras

    Ingredientes:

    • 400 g de pescado blanco en trozos
    • 1 cebolla, 1 pimiento rojo y 1 zanahoria
    • 200 ml de caldo de pescado
    • Sal, pimienta y perejil picado

    Preparación:

    Sofríe la cebolla, el pimiento y la zanahoria 5 minutos. Añade el caldo y cocina 10 minutos. Incorpora el pescado y cocina 5 minutos más. Sirve espolvoreado con perejil fresco.

    Información suplementaria:

    Tiempo de preparación: 25 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional: 250 kcal por porción (1.000 kcal en total)

    Tipo de cocina: Mediterránea, ligera

    Tipo de comida: Plato principal

    Cocinar un guiso es, al final, una manera de compartir y disfrutar de la comida casera con todos los que queremos. Además, muchos de ellos mejoran al día siguiente, cuando los sabores se asientan y se intensifican.

