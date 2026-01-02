El truco secreto de los chefs para hacer calamares a la romana en casa y que queden como de restaurante

Hacer calamares a la romana en casa y que queden como de restaurante es posible, con este truco secreto de los chefs que debes conocer. Una manera de crear la tapa por excelencia que más expertos no dudan en poner en marcha en casa. Es esta deliciosa forma de comer más pescado que podremos empezar a preparar de una manera que nos ayudará a descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes espectacular. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Es hora de aprender a preparar una de esas recetas que impresionan y que pueden acabar de convertirse en la mejor opción posible para crear una mezcla de sabores espectaculares. Un toque crujiente y un plus de buenas sensaciones que llegará con ese elemento que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con más de una sorpresa del todo inesperada, podremos empezar a tener en mente algunos detalles que pueden ser claves. Sin duda alguna, estaremos ante una de esas recetas que pueden ser la base de estas jornadas en las que todo puede ser posible. Unos buenos calamares y un poco de vino blanco, son un placer en todos los sentidos.

Te quedarán como de restaurante

Los expertos de restaurante saben muy bien cómo mezclar determinados ingredientes para conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Un amor por todo lo que llega y se hace en casa, siempre nos ayuda a controlar los ingredientes, las grasas y todo lo que nos rodea. En este camino por una mezcla de sabores que deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que cada ingrediente aporta un plus de buenas sensaciones.

Es hora de saber cómo cocinan en este restaurante favorito que nos sirve para descubrir la mezcla de texturas que hace que esta tapa sea una de las más esperadas y deseadas. Un extra de buenas sensaciones que tiene truco y que no es tan fácil de preparar como nos imaginaríamos.

Una mezcla de buenas sensaciones que acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta receta de profesional puede ser la mejor opción posible.

Este truco secreto de los chefs para hacer calamares a la romana

Los calamares a la romana son una tapa especial, con este truco secreto que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Con una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que nos apetece un bocado digno de un restaurante sin salir de casa, esta receta nos cambiará la vida.

Ingredientes:

500 gr de anillas de calamar

2 huevos

100 ml de leche

100 gr de harina

1 limón

Laurel

Aceite

Sal

Como preparar unos calamares a la romana

Esta tapa parte de la base de una buena materia prima y de unos ingredientes sencillos que se fusionarán para dar lo mejor de sí mismos. Las anillas del calamar estarán siempre listas para la acción si disponemos de este ingrediente congelado que podemos encontrar en cualquier supermercado. Es una forma de tener una materia prima lista para la acción con el mínimo esfuerzo posible. Nos pondremos manos a la obra con ellas. Podemos comprar un calamar fresco y pedir que nos lo dejen preparado para la ocasión, en ese caso rebozarlo en trocitos nos asegurará un bocado impresionante. El rebozado de esta pieza tiene sus secretos. Vamos a dejar el calamar descongelado o fresco y cortado en leche. Le podemos añadir unas gotitas de limón para que quede con ese toque cítrico que conseguirá que destaque aún más. Preparamos la harina para rebozar estas delicias, la colocamos en un plato para tenerlo todo listo. En otro plato hondo batimos los huevos hasta que estén listos para convertirse en el eje central de esta receta, conseguiremos la base del rebozado ideal de unos calamares. Calentamos el aceite de oliva. Este oro líquido debe ser de la mejor calidad posible para conseguir el resultado perfecto. Mientras se calienta el aceite, escurrimos los calamares, los salpimentamos y pasamos los calamares por harina y por el huevo. Repetimos la operación un par de veces para que queden crujientes. Cuando el aceite esté muy caliente, colocamos los calamares. Es importante que esté caliente para que nos quede un calamar perfecto en todos los sentidos, si está frío, el rebozado se puede desprender. Escurrimos los calamares cuando estén dorados y colocamos en un plato con papel absorbente, tendremos lista una tapa de restaurante de primera línea de mar.

Una receta de esas que impresionan y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.