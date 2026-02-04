Borrasca Leonardo

Última hora del tiempo en Andalucía y toda España, en directo hoy | Clases suspendidas y alertas de la AEMET por lluvias e inundación por la borrasca Leonardo

Toda España ha amanecido este miércoles, 4 de febrero, en alerta por la llegada de la borrasca Leonardo, que está empezando a dejar lluvias muy abundantes, sobre todo en Andalucía.

Madrid se prepara para el gran diluvio y la AEMET avisa de lo que llega: alerta amarilla por nevadas y lluvias

Estefanía Jorge
    • Toda España ha amanecido este miércoles, 4 de febrero, en alerta por la llegada de la borrasca Leonardo, que está empezando a dejar lluvias muy abundantes, sobre todo en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por posibles inundaciones desde hoy miércoles 4 hasta, al menos, el sábado 7 de febrero.

    La Junta ha suspendido las clases en toda Andalucía por el temporal, excepto en Almería. Las zonas que se verán más afectadas en la región andaluza serán en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), donde se ha activado el aviso rojo por lluvias muy abundantes. En estos municipios se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas. La AEMET pide seguir las recomendaciones de Protección Civil en los próximos días.

    Una situación similar están viviendo en Galicia y las Islas Baleares, donde se espera que la borrasca Leonardo deje fuertes vientos costeros y vientos en las dos próximas jornadas.

    ¿Dónde han suspendido las clases por el temporal?

    Las clases de colegios e institutos han sido suspendidas en todas las provincias de Andalucía, excepto en Almería, y en la ciudad autónoma de Ceuta, para este miércoles, 4 de febrero. La AEMET ha activado los avisos especiales por el temporal de la borrasca Leonardo, que va a dejar lluvias intensas, vientos y riesgo de inundación en estas zonas del sur de la península.

     

    08:00

    Avisos en la sierra de Grazalema

    En la sierra de Grazalema el aviso está activado hasta las 00:00 de hoy

     08:00

    Temporal en Andalucía

    Arrancamos el directo sobre la borrasca Leonardo que asolará hoy España. Sigue en OKDIARIO todas las noticias sobre el temporal, corte de carreteras y servicios interrumpidos.

     08:00

    Siete comunidades en alerta naranja y roja

    Siete comunidades autónomas están en alerta por nevadas, viento, tormentas e inundaciones, de las cuales dos, Galicia y Andalucía, se encuentran en nivel naranja por temporal marítimo y viento, respectivamente, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, que lo está por fuertes rachas.

