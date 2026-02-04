Aviso especial de la AEMET a toda España por la borrasca Leonardo: «Lluvias extraordinariamente persistentes»

Lluvias extraordinariamente persistentes obligan a activar un aviso especial de la AEMET ante la llegad de la borrasca Leonardo. Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que nos obligará a mirar al cielo, ante la llegada de una novedad importante que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Es momento de tener muy claro lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial en estos días. Tocará visualizar este tipo de elementos que van de la mano y pueden ser claves.

Es hora de conocer un poco mejor qué puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de planes importantes. Sobre todo, si tenemos en consideración algunos datos que pueden acabar activando algunas alertas. La AEMET no duda en estar preparados para este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de poner esta previsión del tiempo que puede ser acabar generando algo sorprendente. Una nueva borrasca puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Llegan lluvias extraordinariamente persistentes

Nos enfrentamos a unas lluvias extraordinariamente persistentes, la AEMET se ve obligada a lanzar un aviso especial en todo España ente la llegada de la borrasca Leonardo. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Esta llegada de lluvias importantes que hacen que medio país esté en alerta. El problema que tenemos por delante es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que deberemos empezar a tener siempre a mano el paraguas.

Enero se ha despedido con registros de más y más lluvias, combinadas con el frío que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Febrero apuntará maneras en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. El miedo a esas lluvias torrenciales que pueden ser un riesgo para todos estará muy presente con una borrasca que parece que puede dejarnos alguna que otra sorpresa.

La borrasca Leonardo activa un aviso especial de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en activar todas las alertas ante la llegada de un cambio de tendencia que puede activar esta borrasca Leonardo. Vuelven las lluvias y lo hacen a una velocidad máxima, con una contundencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explican desde la AEMET: «Mañana, miércoles 4, será el día de mayor adversidad del episodio, con la llegada de la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo, dando lugar a precipitaciones intensas y extraordinariamente persistentes en el tercio sur peninsular. Las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, pudiéndose superar localmente los 200 250 mm en 24 horas. En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, pudiendo alcanzarse los 120-150 mm a lo largo del día. Las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, pudiendo ser también persistentes en otras zonas montañosas a barlovento del flujo húmedo del oeste. Por otro lado, la cota de nieve se situará en torno a 800-1000 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, ascendiendo rápidamente después, por lo que desde primeras horas se esperan nevadas que afectarán, además de a los principales sistemas montañosos, al norte y este de Castilla y León, así como a la zona centro peninsular, pudiendo complicar la circulación sobre carreteras. En cuanto al viento, las rachas muy fuertes se darán desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles, destacando los 100 km/h que se podrían alcanzar en el área del Estrecho. El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán y litoral atlántico andaluz, con un poniente muy intenso que dará lugar a alturas de ola significativa que podrán superar los 5 m».

Siguiendo con la misma explicación: «Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves 5, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo, trasladándose las acumulaciones más significativas a gran parte de los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste del centro y norte peninsular. Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente 300-400 mm. Además, con el avance este día de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría posfrontal, las precipitaciones en forma de chubasco podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia. No obstante, se espera que el fenómeno más significativo de este día sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste peninsular. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 100 km/h. También arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares».