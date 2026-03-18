Todos los seguros que te puedes deducir en la declaración de la Renta 2026: Hacienda lo avala

El próximo 8 de abril arranca el plazo, hasta finales de junio, para poder hacer y presentar la declaración de la Renta. Un trámite al que se enfrentan todos los años millones de españoles, de modo que puede que muchos de ellos tengan dudas sobre las deducciones que pueden aplicar. Tengamos en cuenta que hay algunas que son comunes a todo el país, mientras que otras son autonómicas, de modo que conocerlas todas es complicado. Sin embargo, hay una que se corresponde con los seguros y que puede que te interese ya que tal vez no la aplicas y deberías hacerlo.

Tener un seguro, por ejemplo para el hogar, de coche o de vida, es algo de lo más común y en cuanto llega la campaña de la Renta, lo normal es pensar que tal vez se pueden declarar y lo cierto es que no vamos tan desencaminados. Sin embargo, no todos sirve y no todos aplican a cualquier perfil. Pero sí hay casos concretos en los que determinadas pólizas pueden reducir la factura fiscal, siempre que se cumplan los requisitos que marca la normativa. La clave está en saber diferenciar entre un gasto personal y uno que Hacienda considera deducible. Y ahí es donde entran en juego la fecha de tu hipoteca, si eres autónomo o si tienes una vivienda alquilada.

Los seguros que te puedes deducir en la declaración de la Renta

Si tu hipoteca es anterior al 1 de enero de 2013, hay buenas noticias. En esos casos todavía se mantiene la deducción por inversión en vivienda habitual. Y dentro de esa deducción puede incluirse el seguro del hogar si está vinculado al préstamo. El porcentaje sigue siendo el 15% sobre un máximo anual de 9.040 euros. Eso significa que, en el mejor de los casos, el ahorro puede superar los 1.000 euros. Ahora bien, si compraste tu vivienda después de esa fecha, la situación cambia. Esa deducción desapareció y el seguro del hogar ya no puede incluirse por esa vía.

Hay otra posibilidad: si la vivienda está alquilada. En ese caso, el seguro puede considerarse gasto necesario para obtener los rendimientos del alquiler. No es una deducción directa, pero sí reduce el beneficio declarado. Y si eres autónomo y trabajas desde casa, puedes deducir la parte proporcional del seguro según los metros cuadrados que tengas afectos a tu actividad. Eso sí, debe estar correctamente declarado.

El seguro médico

Aquí es donde muchos profesionales autónomos pueden ahorrar, ya que si trabajas por cuenta propia, puedes deducir hasta 500 euros al año por cada persona asegurada (tú, tu cónyuge y tus hijos menores de 25 años que vivan contigo). Y si alguno tiene discapacidad, el límite sube a 1.500 euros. Y en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el enfoque es distinto. Si la empresa paga el seguro médico, los primeros 500 euros por persona están exentos como retribución en especie. Es decir, no tributan como salario.

El seguro de vida

El seguro de vida no se puede deducir porque sí. Sólo encaja en dos escenarios principales. El primero, si está vinculado a una hipoteca firmada antes de 2013, dentro de la misma deducción por vivienda habitual. El segundo, si eres autónomo y el seguro cubre invalidez o situaciones directamente relacionadas con tu actividad profesional. En ese caso puede incluirse dentro de los mismos límites que el seguro de salud. Fuera de esos supuestos, no es deducible.

Seguro del coche

Un autónomo puede deducir el seguro del coche únicamente si el vehículo se usa exclusivamente para la actividad profesional. Pero si el coche se utiliza también para fines personales, Hacienda puede rechazar la deducción. En la práctica, esto suele aplicarse más fácilmente a vehículos comerciales o de uso muy específico.

Responsabilidad civil y bajas laborales

Si eres autónomo y contratas un seguro de responsabilidad civil relacionado con tu actividad, ese gasto es deducible. Lo mismo ocurre con seguros que cubran incapacidad temporal o baja laboral, siempre dentro de los límites establecidos (500 euros por asegurado o 1.500 en caso de discapacidad). Son pólizas directamente ligadas a la actividad económica y, por tanto, encajan como gasto profesional.

Seguros que nunca te vas a poder declarar

Por último, hay seguros que no desgravan aunque sean habituales. Entre estos tenemos los de decesos, viaje, mascotas o ampliaciones personales no vinculadas a actividad económica así que incluirlos sin base legal puede acabar en requerimiento. Por eso es importante conservar facturas, pólizas y justificantes de pago. Si no puedes demostrar el gasto, la deducción puede perderse.