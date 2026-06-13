Niall Horan, roto al recordar la muerte de Liam Payne: «No podía aceptar que fuera real»

El 16 de octubre de 2024 será siempre una fecha muy marcada para los que fueron integrantes de One Direction, pero también para todos sus fans. Como bien es sabido, lamentablemente, Liam Payne perdió la vida, en Buenos Aires (Argentina), al caer de un tercer piso. El joven se encontraba en un conocido hotel de la ciudad, pasando unos días de vacaciones. Pero, lo que jamás se llegó a imaginar fue que esos serían sus últimos días. Un terrible accidente que tuvo lugar, tan solo, días después de haber visto en concierto a su gran amigo, Niall Horan.

El fallecimiento de Liam Payne, a los 31 años, supuso un gran impacto a nivel global. Y es que, el joven fue miembro de una de las bandas más sonadas y exitosas de los últimos años. Así pues, de este triste suceso ya van a pasar casi 2 años. Pero, hay heridas del corazón que son imposibles de sanar. Recientemente, Niall Horan, amigo y compañero de Payne en One Direction, le concedió una entrevista exclusiva a The Times U.K. Un encuentro donde el irlandés tuvo la oportunidad de hablar de su nuevo proyecto discográfico, que vió la luz el pasado 5 de junio. Pero, también se sinceró sobre la muerte de su querido amigo. Pues, eran muy unidos.

Niall Horan se sincera: «Me cuesta entender que, de repente, ya no está»

Liam Payne siempre presumía de los logros que estaban consiguiendo sus compañeros de banda en solitario. Nunca dudaba en ver a Harry Styles, Louis Tomlinson y a Niall Horan en sus conciertos. Un bonito lazo que nunca rompió el paso del tiempo. «Al principio, simplemente me negaba a creerlo. No podía aceptar que fuera real», comenzó diciendo el cantante. Pues, le había visto días antes de la tragedia.

«Nuestra amistad era un lazo que existía sin importar el tiempo o la distancia, y aún me cuesta entender que, de repente, ya no está», agregó. El duelo supuso para Niall Horan el pasar de la negación a la tristeza, al dolor e, incluso, a la nostalgia. Y es que nunca podrá olvidar todos los momentos que compartió con él. «Pienso en la despedida de Liam, y claro que hay tristeza, pero también me hace reír y hasta sonreír al recordar todo lo que vivimos juntos», ha confesado.

Los artistas se conocieron cuando tenían, solamente, 16 años. Desde entonces, sus vidas cambiaron por completo. Pues, junto con sus compañeros, tuvieron que hacer frente a la fama mundial con One Direction. Y es que, aunque Payne ya no esté, siempre habrá lugares o recuerdos que le llevarán a pensar en él. «A veces, vuelvo a ciertos lugares y me asaltan recuerdos tontos, situaciones absurdas en hoteles o cualquier cosa inesperada que todavía me provoca risa», ha explicado al medio de comunicación.

Niall Horan le dedica ‘End of an Era’ a Liam Payne

«Siempre lo pasábamos bien en Australia, porque por fin podíamos salir y disfrutar del mar. Liam no era malo en el surf, mientras que yo apenas sé nadar», recordó entre risas y nostalgia. Una serie de vivencias que el cantante atesora con mucho cariño. Por ello, como manera de expresar sus emociones y en honor al que llegó a ser como un hermano para él, le ha dedicado una de las canciones de su nuevo álbum.

End of an Era es un tema con el que Niall Horan ha sido claro en todo momento. El sencillo estaba en su cabeza desde hacía años, pero nunca llegó a sentir que estuviera listo. La idea era otra. Sin embargo, la pérdida de su amigo le llevó a darle un giro a la canción, junto a Julian Bunetta y John Ryan, y fue así como la terminó. «El tiempo pasa tan rápido» o «No pude decirte adiós», son algunos de sus versos. Y es que, Liam Payne nunca será olvidado por todos aquellos que lo conocieron.