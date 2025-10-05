Liam Payne no dejó testamento: qué ocurrirá con la fortuna del ex integrante de One Direction

El 16 de octubre de 2024, el mundo entero se paralizó ante la inesperada e impactante noticia del fallecimiento de uno de los ídolos musicales más conocidos del panorama musical: Liam Payne. El artista británico tenía 31 años cuando decidió viajar con su novia, Kate Cassidy, a Argentina. Un viaje de desconexión que, lamentablemente, terminaría de la peor manera posible para el que fue integrante de One Direction. Y es que, como se ha revelado, el joven cayó inconsciente desde un tercer piso. Una caída que fue mortal y que le quitó la vida casi en el acto. Un terrible acontecimiento que dejó a todo el mundo consternado, pero a la familia, a los amigos y a los fans del cantante con el corazón roto.

Desde este fatídico día ha pasado casi un año. Meses donde los más allegados al británico han intentado continuar con sus respectivas vidas como buenamente han podido. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, sus compañeros de banda, han optado por alejarse todo lo posible del foco mediático. Pues, lo acontecido también ha sido muy traumático para ellos. Pero, ha sido ahora, casi 12 meses después, cuando se ha revelado qué sucederá con el patrimonio de Payne. Pues, sus años de trabajo en la música le ayudaron a cosechar una gran fortuna.

Según estipulan varios medios de comunicación, hasta el día de su muerte, Liam Payne era propietario de una fortuna de 24 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a 27 millones de euros. Sin embargo, a su edad, lo que jamás se imaginó el joven fue perder la vida tan trágicamente. Por lo tanto, no hizo testamento. Una situación muy complicada en su caso y que ha obligado a que la ley de sucesiones de su país interfiera.

La ley británica ha tomado cartas en el asunto financiero de Liam Payne y ha decretado que solamente una persona recibirá el patrimonio del cantante. Teniendo en cuenta que no estaba casado, pero sí era padre de un niño, todo su dinero y sus propiedades pasan automáticamente a su hijo. Bear Grey Payne, de 8 años, fue fruto de la relación que el ex integrante de One Direction mantuvo con la cantante Cheryl Cole.

Por lo tanto, el pequeño ya tiene su futuro asegurado gracias a la herencia de su padre. Sin embargo, debido a que no ha cumplido la mayoría de edad, la fortuna de Liam Payne se reservará en un fideicomiso legal que será administrado por las personas designadas por el tribunal. Una situación que tendrá lugar hasta que Bear Grey Payne sea mayor de edad ante la ley.

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, no recibe nada de la fortuna

Según se ha informado, debido a esta situación, se ha otorgado una autoridad limitada a la madre del niño junto con un abogado de la industria musical. Un movimiento con el que se puede gestionar los activos en beneficio del pequeño. De esta manera, queda claro que la ley británica no ampara a los familiares más cercanos a Payne.

Asimismo, Kate Cassidy, la novia del joven, tampoco obtendrá nada de la fortuna. Pues, legalmente, no era nada de Liam Payne. Una situación que habría cambiado por completo si los jóvenes hubiesen apostado por pasar por el altar. De esta manera, podría decirse que el patrimonio del británico ya tiene dueño. Pero, de haber realizado su testamento, el joven habría podido amparar económicamente a todas aquellas personas que hubiese deseado, como, por ejemplo, sus padres.