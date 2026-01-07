Almudena y Borja, emocionados en ‘La isla de las tentaciones’: «Me ha devuelto la ilusión»

La recta final de la novena edición de La isla de las tentaciones acaba de comenzar. El pasado martes 6 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega, en la que vieron la parte final de la hoguera de solteros y la hoguera de solteras al completo. Es más, fueron testigos de cómo Sandra Barneda se vio obligada a abandonar el set de grabación al ser testigo de las constantes faltas de respeto entre Cristina y Almudena. Después de estos momentos de tensión, tanto participantes como solteros regresaron a sus villas. Horas más tarde, la presentadora de La isla de las tentaciones se presentó sin previo aviso para reunirse con los protagonistas de esta edición que no ha dejado indiferente a nadie. Una vez en Villa Playa, se dirigió tanto a las participantes como a Gerard, Borja y Andrea: «Vuestros caminos y los de vuestros solteros se separan. Es el momento de decirles adiós».

Una de las despedidas más emotivas fue la protagonizada por Borja y Almudena. El joven no tardó en hacer saber a la andaluza lo siguiente: «Da igual la decisión que tomes, me vas a tener fuera», comenzó diciendo. Fue entonces cuando Almudena, visiblemente emocionada, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Me has hecho sentir algo, te has quedado con mi corazón. He dicho muchas veces que voy a dejar de creer en el amor, pero viéndote a ti, creo que es un error». Acto seguido, los dos sellaron su despedida con un beso. Poco después, los dos, junto al resto de compañeros, se situaron en el salón junto a Sandra Barneda. Fue entonces cuando la andaluza se sinceró sobre lo que sentía: «Tengo el corazón dividido. Te juro que no pensaba sentir este sentimiento por nadie que no fuese el único hombre que he tenido en mi vida», aseguró.

Y añadió: «Pero siento que Borja se ha colado en mi corazón sin yo quererlo y sin él esperárselo». Fue entonces cuando la presentadora de La isla de las tentaciones se dio cuenta de algo: «Borja, no puedes ni mirar a Almudena. ¿Qué pasa?», preguntó. Visiblemente emocionado, el tentador se pronunció.

«Muchas veces da tanto miedo el dejarse llevar, el conocer a alguien… Vine con el corazón vacío y me voy con el corazón lleno», explicó Borja. Acto seguido fue mucho más allá a la hora de explicar cómo ha sido su experiencia junto a Almudena: «Me ha enseñado mucho y me ha devuelto la ilusión». Emocionada, Sandra Barneda no tardó en opinar sobre sus palabras: «Qué bonito», alcanzó a decir.

Es más que evidente que Borja y Almudena se han convertido en dos de los grandes protagonistas de esta edición de La isla de las tentaciones. Entre otras cuestiones, porque aunque la joven al principio se sentía incapaz de tentarse, poco a poco el soltero fue consiguiendo ganarse su confianza y colarse de lleno en su corazón. ¿Qué pasará con su vínculo tras la hoguera final de Almudena y Darío?