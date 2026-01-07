Sandra Barneda se harta y abandona la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’: «No aguanto esto»

El pasado martes 6 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de la novena edición de La isla de las tentaciones. Después de que Mediaset decidiera prescindir de la emisión de este reality el lunes 5 de enero, los espectadores por fin han podido ver qué ocurría con la parte final de la hoguera de los solteros y, por si fuera poco, la hoguera de las solteras al completo. Esta última etapa del programa que se desarrolla en República Dominicana no ha sido plato de buen gusto para las participantes, pero tampoco para Sandra Barneda. Tanto es así que, en un momento dado de la hoguera, la presentadora de la novena edición de La isla de las tentaciones se vio obligada a abandonar el set de grabación. Entre otras cuestiones, como ella misma confesó, no estaba para nada dispuesta a tolerar más faltas de respeto entre ellas.

Todo comenzó cuando llegó el turno de la última soltera de la noche en aparecer por la hoguera. Se trataba de Cristina, con quien Darío llegó a caer en la tentación. La canaria apareció con varios cojines en la mano, lo que hizo que la tensión aumentase considerablemente. Y es que, nada más verse las caras, las dos comenzaron a atacarse mutuamente. «Yo no soy tan cobarde como tú, solo sabes taparte», comenzó diciendo la tentadora favorita de Darío. A gritos, y viéndose incapaz de contener el enfado, Almudena no tardó en responder. La discusión fue complicándose cada vez más, sobre todo después de que Cristina calificase a la andaluza de ser una «sinvergüenza». Al ver cómo ninguna de las dos le hacía caso cuando pedía calma, Sandra Barneda decidió abandonar la hoguera: «De verdad, me voy. No aguanto esto», aseguró, antes de poner rumbo a la playa cercana al set de grabación.

Almudena no tardó en levantarse de su asiento para acercarse hasta la presentadora de La isla de las tentaciones, a quien pidió perdón en repetidas ocasiones. Es más, no tardó en intentar justificar su reacción, puesto que Cristina no dudó en atacarla de forma constante desde que llegó a la hoguera.

Finalmente, Sandra Barneda regresó a su puesto en la hoguera y no tardó en dirigirse tanto a las participantes de la novena edición de La isla de las tentaciones como a la tentadora favorita de Darío: «Esto no puede volver a ocurrir. Respetadme». Lejos de hacerle caso, el enfrentamiento siguió su curso.

Sobre todo después de que Cristina confesase que realmente se besó con Darío tras los cojines. Por lo tanto, sus ataques hacia Almudena no tenían ningún sentido. Tirando de actitud provocadora, la canaria respondió a las preguntas de la andaluza. Entre otras cuestiones, reconoció que se «sentía orgullosa» de haber roto una pareja de 11 años. Esto hizo posible que la tensión aumentase de forma considerable.

Pero todo fue más allá en un momento dado de la hoguera, cuando Cristina mostró un anillo de compromiso, confesando que Darío lo tenía preparado para pedir matrimonio a Almudena. Tras tirarlo al suelo, la reacción de todas las participantes fue unánime: tacharon a la tentadora de ser mala persona. Tras despedirse de ella, la andaluza se sinceró con Sandra Barneda: «Ese anillo me ha matado. No entiendo nada… Estoy fuera de juego».