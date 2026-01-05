‘La isla de las tentaciones 9’: ¿por qué no se emite una nueva entrega hoy, lunes 5 de enero?

La novena edición de La isla de las tentaciones encara su recta final. En los últimos días, Telecinco se ha visto en la obligación de cambiar y cancelar diversas fechas de emisión como consecuencia de las fiestas de Navidad. Recordemos que podíamos disfrutar de nuevos capítulos los lunes, martes y miércoles, por lo que era inviable que «viéramos imágenes» en Nochebuena, Nochevieja y en días anteriores. De hecho, en estas dos últimas semanas, solamente hemos podido ver una entrega en cada una de ellas… aunque de lo más intensas, cabe destacar. Y es que los espectadores no solamente han visto el final de la primera de las hogueras mixtas, sino también la segunda al completo. Por si fuera poco, han sido testigos del inicio de la hoguera de solteros, en la que Andrea, tentador de Sandra, dejó completamente descolocado a Juampi, participante de La isla de las tentaciones 9.

El tentador italiano no dudó en aprovechar la ocasión para lanzar constantes reproches al andaluz respecto a la manera en la que había tratado a su pareja durante todo este tiempo. Además, vimos cómo Gerard acudió a la hoguera como tentador favorito de Andrea, respondiendo con total sinceridad a las preguntas que Enrique le formuló. Pero todo quedó ahí. Aun así, en el avance, pudimos saber que, en la próxima entrega de La isla de las tentaciones 9, los espectadores van a ser testigos del final de la hoguera de solteros, la hoguera de solteras al completo e, incluso, el inicio de la hoguera final de Sandra y Juampi, una de las más esperadas de esta edición. Así pues, ya queda menos para ver todas y cada una de las hogueras finales de esta temporada, por lo que sabremos si los participantes se marchan de República Dominicana con su pareja, solos o con un nuevo amor

Para ello, tendremos que esperar un poco más tras la decisión de Telecinco de cancelar la emisión de la nueva entrega que, en teoría, íbamos a poder disfrutar esta noche. Eso sí, no tendremos que esperar mucho tiempo para ver la continuación de la hoguera de los solteros, ya que se llevará a cabo el próximo martes 6 de enero.

Para tratar de contentar a los seguidores de La isla de las tentaciones 9, después de haberles hecho conformarse con una entrega semanal en esta época navideña, Telecinco tiene prevista una doble emisión esta semana. Por lo tanto, no solamente habrá nueva entrega el martes 6 de enero, sino también el miércoles 7 de enero a las 21:45 hrs (una hora menos en las Islas Canarias) en Telecinco.

De esta forma, pondremos punto y final a una de las ediciones más intensas de la historia de este reality. Eso sí, no podemos olvidar que, después de las hogueras finales, nos queda por saber qué ocurre con las parejas después de las decisiones que han tomado, seis meses después de haber regresado de República Dominicana. ¡Así pues, ya va quedando menos para descubrir qué ha ocurrido con los participantes y sus tentadores favoritos durante todo este tiempo!