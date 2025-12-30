El pasado lunes 29 de diciembre, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de la parte final de la hoguera mixta que reunió a Claudia y Almudena con Juampi y Enrique, mientras que vimos al completo la de Darío y Gilbert con Sandra y Andrea. Por lo tanto, llegó uno de los momentos más esperados de la noche, y es ver la reacción de Darío al «beso más esperado» de la novena edición de La isla de las tentaciones. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al beso de Almudena y Borja. Todo comenzó cuando, en la segunda de las hogueras mixtas, llegaba el turno de Darío. El andaluz no tardó en confesar a Sandra Barneda que estaba convencido de que su pareja había dado un paso más con su tentador favorito. No se equivocó en absoluto, puesto que no tardó en ver en la tablet cómo el acercamiento entre ambos fue mucho más allá.

Y es que Almudena decidió hacer caso a su corazón, dándose ese beso que tenía tantas ganas de dar a Borja, desde hace tiempo. Como no podía ser de otra manera, Darío no tardó en mostrarse profundamente enfadado al ver estas imágenes: «¿Eso no es venganza? Qué bien, ¿no?». Pero lo que más hizo que estallase en plena hoguera mixta de La isla de las tentaciones 9 es ver la reacción que tuvieron el resto de chicas y tentadores de Villa Playa tras descubrir que por fin se había producido ese beso: «Mira lo graciosos que sois ahí. Os reíais mucho, ¿no? Os ha gustado, ¿no?». Sandra no tardó en romper una lanza a favor de su amiga, explicando el motivo de la reacción que tuvieron: «Era el beso más deseado». Fue entonces cuando, visiblemente molesto, Darío hizo saber a Sandra Barneda cómo se sentía tras las imágenes que había podido ver: «¿Por qué no lo ha hecho antes?», preguntó.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Estaba esperando a ver si yo lo hacía. Yo no actúo por venganza. Tendrá una conexión de verdad con él, pero se ha estado esperando, ¿y yo he decepcionado nada más?», cuestionó. En ese momento, Barneda trató de que el andaluz reflexionase: «¿No puede no haber dado el primer paso para respetarte? ¿No puedes desear a alguien y respetar a tu pareja no haciendo nada?».

Él respondió con contundencia: «Sí se puede». A pesar de todo, no puede evitar reconocer que siente muchísima rabia: «Me destroza por dentro». Pero no todo quedó ahí, puesto que había más imágenes de Almudena para Darío, en las que pudo ver cómo su pareja y Borja se besaron en más ocasiones.

De hecho, vivieron a compartir una noche durmiendo juntos en su cama. Algo que no le gustó en absoluto, puesto que, entre otras tantas cosas, se trataba de una situación que le estaba generando muchísimas dudas. «Esto ya es un no parar. ¿Qué está pasando ahí que no veo nada? Qué asco, es que no se ve claro. Ahí está habiendo tocamientos», comentó.

Fue entonces cuando no tardó en ir mucho más allá a la hora de valorar las imágenes que había visto: «Está haciendo lo mismo que yo, sea antes o después. No me lo imaginaba, el beso a lo mejor, pero más allá no me lo imaginaba», hizo saber a Sandra Barneda, bajo la atenta mirada de Gilbert, Sandra y Andrea durante la hoguera mixta de La isla de las tentaciones 9.