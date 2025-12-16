Claudia vuelve a liarla en ‘La isla de las tentaciones’: «¡Yo me largo! ¿Dónde está la villa?»

El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de la novena edición de La isla de las tentaciones. De esta forma, han podido ser testigos de cómo las chicas se enfrentaron a su última hoguera. Así pues, Claudia tuvo que hacer frente a algo que, desde luego, no esperaba ver después de lo que hablaron en la hoguera de confrontación. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que su novio Gilbert haya dado el paso de acercarse a Mari, su ex novia y tentadora de esta edición. Todo comenzó cuando Sandra Barneda le comunicó que había imágenes de Gilbert para ella, y que si quería verlas sola o junto a sus compañeras. Después de que la anterior hoguera no pudo ver nada sobre él, Claudia tenía muchísimas ganas de descubrir qué estaba haciendo su todavía pareja en Villa Montaña. Aun así, lo que vio le dejó profundamente descolocada.

De hecho, Claudia no pudo evitar la rabia. Hasta tal punto que, a los pocos segundos de que aparecieran esas imágenes en la tablet, no pudo evitar estallar: «No, eso ya no. ¡Esto es un cachondeo!», gritó, visiblemente enfadada con lo que estaba haciendo Gilbert en su villa. Las imágenes continuaron mostrando cómo el joven seguía dejándose llevar. Algo que provocó que Claudia repitiese lo siguiente sin cesar: «Yo le dije que esto no». La desesperación fue aumentando de forma considerable. Tanto es así que Claudia no tardó en comenzar a insultar: «Cada una más tonta que la anterior», decía mientras señalaba a Mari, pero también se dirigió a su novio: «Guarro de mierd*». Al ser consciente de que la tensión aumentaba por momentos, Sandra Barneda trató de calmar a la participante de La isla de las tentaciones 9. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no logró su cometido.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Claudia se levantó de su posición para acercarse hasta la presentadora. De esta forma, recordó que le había dicho a Gilbert que no quería que estuviese cerca de su ex novia, puesto que no se lo perdonaría jamás. Acto seguido, la joven amagó con ir a Villa Montaña, por lo que salió corriendo por la playa: «¡Yo me largo! ¿Dónde está la villa? Decidme dónde está. ¡Dónde es! ¡Gilbert!», exclamó, completamente descontrolada.

Hasta tal punto que la participante de la novena edición de La isla de las tentaciones se cayó en la orilla de la playa, completamente devastada y derrumbada. «¡Ratón! ¡Ratón!», exclamaba, una y otra vez. Sandra Barneda optó por continuar con la hoguera, siendo el turno de Andrea. A pesar de todo, mientras la joven reaccionaba a las imágenes de su novio, se podía escuchar a Claudia de fondo dando gritos. Tras calmarse un poco, la joven regresó a su posición en la hoguera.

Así pues, comentó cómo se había sentido tras el acercamiento entre Gilbert y Mari: «Es todo una mentira. Mi relación es una mentira». Pero no todo quedaba ahí, ya que Claudia vio las imágenes subidas de tono entre su novio y Noelia, tanto en la piscina como en la habitación. «Es un mentiroso de mierda», aseguró, y añadió: «Siempre me he creído que me quería más que a nadie. Es la primera persona en mi vida en la que yo confío».