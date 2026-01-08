El pasado miércoles 7 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de la novena edición de La isla de las tentaciones, siendo la última de las que se emitían esta semana. Estábamos ante una fecha muy señalada, puesto que por fin íbamos a poder ver las hogueras finales y, por ende, descubriríamos las decisiones que tomaban las parejas tras haber vivido esta experiencia que, en mayor o menor medida, les ha cambiado la vida. Después de ese instante en el que pusieron todas las cartas sobre la mesa, y pusieron punto y final a su paso por República Dominicana, los participantes regresaron a España para continuar con sus vidas. Aun así, como ha ocurrido en las últimas ediciones, todo puede cambiar en cuestión de meses. No es la primera vez que, a sabiendas de las decisiones tomadas en la hoguera, todo ha cambiado de forma radical en cuestión de tiempo. Tanto para bien como para mal.

Así pues, al final de la emisión de las hogueras finales de esta edición, el equipo de La isla de las tentaciones 9 optó por mostrar un pequeño avance de la siguiente entrega, que corresponde a lo sucedido cuatro meses después de la experiencia. Se trata de una de las más esperadas, puesto que realmente conoceremos cómo les ha cambiado el reality y si, después de todo, han mantenido esas decisiones que tomaron durante las hogueras finales. Así pues, en las imágenes de lo que podremos ver próximamente, los espectadores van a ser testigos de nuevas tramas. Entre otras cuestiones, Rodri y Helena se verán las caras con Olatz y Barranco. Después de que la participante abandonara la experiencia con el catalán, parece que todo ha quedado atrás: Barranco actualmente está con Olatz. Por si fuera poco, Helena destapa que su tentador habría escrito a Nieves, ex participante, cuando ya estaba con la ex tentadora de Rodri.

Pero no todo queda ahí, puesto que también veremos cómo Mayeli y Álvaro aparecen en el reencuentro tras su expulsión disciplinaria y haber dado la noticia de que ella estaba embarazada. Por si fuera poco, Sandra y Juanpi serán protagonistas de un instante de tensión sin precedentes donde los gritos no tardan en hacer acto de presencia.

Es más, Sandra Barneda se ve obligada a mediar entre ambos. Junto a ellos, aparecen tanto Andrea como Mara, sus tentadores durante su paso por el reality. Pero no será el único enfrentamiento de la noche, puesto que Claudia discutirá con Gilbert y Mari, tras sacar a la luz informaciones sobre lo ocurrido tras la experiencia. Gerard también estará presente, aportando datos que no dejarán a nadie indiferente.

Almudena también dará de qué hablar al enfrentarse con su ex pareja Darío cuatro meses después de La isla de las tentaciones 9. El andaluz estará acompañado de Cristina, su tentadora, con quien también tiene un rifirrafe. Además, confiesa que ha tenido encuentros con dos personas que han formado parte de esta edición.

¿Qué habrá pasado con todos ellos durante estos meses? ¿Qué giros de guion habrán protagonizado? ¿Se habrán dado una oportunidad con alguno de sus tentadores? ¿O con sus parejas tras irse solos de las hogueras finales? La respuesta la tendremos a partir del lunes 12 de enero a las 21:45 hrs (una hora menos en las Islas Canarias), donde comenzará la emisión de esta última etapa de La isla de las tentaciones 9.