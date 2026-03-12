La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 11 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 791 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el Capitán de la Mata es humillado por sus amigos después de la jugada maestra de Curro y Ángela. Los jóvenes no han dudado en celebrar el hecho de haber anunciado su compromiso en la timba de póker. Derrotado, Lorenzo confiesa a Ciro que Curro lo ha ridiculizado frente a todos, y es algo que no se lo va a dejar pasar tan fácilmente, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo María Fernández y Samuel parecen lograr calmar a un cada vez más celoso Carlo, asegurándole que el hijo que espera es suyo. Santos no puede evitar derrumbarse ante Pía, confesando el profundo dolor que está sintiendo por la trágica muerte de su madre, pero también por la sonada ausencia de su padre en estos momentos tan complicados. Absorta en el proyecto del refugio, Martina no duda un solo segundo en rechazar los planes de Jacobo, que se muestra cada vez más molesto por la situación. Manuel, a su regreso de Navarra, tiene un tenso desencuentro con la señora de Figueroa, pero también un cruce de lo más incómodo con Julieta. Al fin y al cabo, era una persona que no esperaba encontrar en palacio, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 792 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 12 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Curro decide poner al día a Manuel de todo lo que ha sucedido durante su ausencia. Así pues, le comunica que Ciro ahora gestiona la finca y trata mal a todos, incluida a Julieta. Como regalo, Manuel ofrece a Curro y a Ángela una estancia en un balneario para evitar al Capitán de la Mata.

Sorprendentemente, Ángela consigue el permiso de la señora de Figueroa para marcharse. Todo ello mientras Martina parece avanzar en su proyecto para el Patronato, recopilando emotivas historias de Petra. A pesar de todo, al ensayar su presentación con Jacobo, este se muestra muy crítico con ella, dejándola completamente desolada.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel pide perdón a Julieta por su actitud y ella termina aceptando esas disculpas. La Guardia Civil llega a palacio con noticias para Santos respecto a su madre, mientras Teresa y Cristóbal acaban reconociendo sus sentimientos. Es más, se reconcilian con un beso, sin tan siquiera imaginar que Leocadia está viendo todo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.