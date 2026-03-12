Alerta de los expertos a los dueños de perros: «Si llueve mucho y no se puede pasear, hay que entrenarlos en casa»

Los días de lluvia intensa suelen alterar la rutina diaria de miles de hogares con perros en España. Paseos más cortos, menos actividad física y animales con exceso de energía son algunas de las consecuencias más habituales del mal tiempo.

Sin embargo, los especialistas en comportamiento canino coinciden en que estas jornadas no deben traducirse en inactividad. Estos días pueden convertirse en una oportunidad para mejorar el bienestar del perro y reforzar su educación.

Entrenar a los perros en casa cuando llueve: la recomendación clave de los expertos

Si llueve mucho, hay que entrenar a los perros en casa. Imke Marks, fundadora y CEO de Mooiza, señala en declaraciones recogidas por OKDiario qué actividades pueden realizarse con estas mascotas los días de lluvia.

La especialista señala que el entrenamiento doméstico no debe entenderse como un recurso puntual, sino como una herramienta eficaz para mantener al perro mentalmente activo cuando las condiciones meteorológicas limitan la actividad exterior.

Según Marks, «el trabajo cognitivo puede ser tan estimulante como el ejercicio físico», especialmente en perros acostumbrados a rutinas activas. Ignorar esta necesidad mental puede derivar en frustración, estrés o conductas indeseadas dentro del hogar.

Actividades para perros en días de lluvia: entrenamiento mental y obediencia básica

Los días de lluvia son una ocasión idónea para reforzar la obediencia o enseñar nuevos trucos. Órdenes básicas, juegos de olfato o pequeños retos cognitivos ayudan a canalizar la energía acumulada. La experta recomienda sesiones cortas, de entre cinco y diez minutos al día, adaptadas a la edad y nivel del animal.

Este tipo de actividades para perros en casa mejora el autocontrol, fomenta la concentración y fortalece el vínculo con el tutor. Por otro lado, hay que destacar que la regularidad es más importante que la duración del entrenamiento.

Rutinas de los perros en días de lluvia: paseos más cortos, pero necesarios

Imke Marks insiste en no eliminar por completo los paseos los días de lluvia. Mantener las rutinas diarias aporta seguridad emocional al perro, incluso si las salidas son más breves y adaptadas al tiempo.

Salir a la calle, aunque sea durante menos tiempo, permite al animal olfatear, socializar y liberar tensión. La clave está en ajustar expectativas y complementar el paseo con actividades de estimulación mental en el hogar.

Cuidado del perro tras paseos bajo la lluvia: piel, patas y orejas

Después de un paseo bajo la lluvia, el cuidado del perro es fundamental. La humedad prolongada puede favorecer irritaciones cutáneas, la aparición de hongos o problemas de oído si no se actúa correctamente. Por ello, Marks insiste en la importancia de secar bien al animal al regresar a casa.

«Es muy importante secar bien al perro, sobre todo los pliegues, orejas y patas», afirma la experta. Además, recomienda revisar con atención la piel y las almohadillas, ya que son zonas especialmente sensibles al frío y la humedad. Como apoyo, aconseja la aplicación de Mooiza DERMO para proteger la piel del perro de forma integral tras la exposición al agua.

Bienestar canino en días de lluvia: una oportunidad para reforzar el vínculo

Los días de lluvia pueden convertirse en una oportunidad para mejorar el bienestar canino. El entrenamiento en casa, combinado con paseos adaptados y un correcto cuidado posterior, ayuda a mantener el equilibrio físico y mental del perro incluso cuando el tiempo no acompaña.