Los veterinarios alertan en Alicante: la peor plaga para los perros ha llegado a España antes de lo previsto

La tranquilidad de los paseos con perros en Alicante se ha visto alterada antes de lo esperado. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante (ICOVAL) y diversos centros hospitalarios han confirmado la aparición temprana de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) en numerosos puntos de la provincia, lo que ha activado las alertas sanitarias.

Su presencia, habitual en los meses finales del invierno y el inicio de la primavera, se ha adelantado este año, generando un aumento de casos veterinarios y una creciente preocupación entre profesionales y propietarios de mascotas.

La combinación de temperaturas suaves y la ausencia de episodios prolongados de frío intenso ha favorecido que este insecto complete su ciclo biológico antes de lo normal.

Veterinarios alertan en Alicante por la llegada anticipada de la peor plaga para los perros

Las clínicas veterinarias de Alicante están detectando más consultas relacionadas con la procesionaria del pino de lo habitual para estas fechas. Según recoge RUSSPAIN, los profesionales advierten de que muchos propietarios aún no son plenamente conscientes del peligro, ya que asocian esta amenaza a meses posteriores del año.

Este desfase temporal incrementa el riesgo, ya que los paseos se realizan sin las precauciones habituales. Desde el ámbito veterinario se insiste en que no se trata de casos aislados, sino de una situación que se repite en distintos puntos de la provincia.

Procesionaria del pino en España: una plaga muy peligrosa para los perros

La procesionaria del pino es la larva de una polilla que se desplaza en fila, formando las conocidas «procesiones». Tal y como explica Novelda Digital, el verdadero peligro reside en sus miles de pelos urticantes, que contienen toxinas capaces de provocar reacciones severas. Estos pelos se desprenden con facilidad y pueden afectar a los perros incluso sin contacto directo.

Las zonas más vulnerables son el hocico, la lengua y las patas, ya que los perros tienden a olfatear o tocar las orugas por curiosidad. Las consecuencias pueden ir desde inflamaciones dolorosas hasta lesiones irreversibles si no se actúa con rapidez.

Síntomas graves en perros tras el contacto con la procesionaria del pino

El contacto con esta plaga puede desencadenar síntomas de rápida evolución. Según RUSSPAIN, los más frecuentes son la inflamación intensa de labios y lengua, dolor agudo, salivación excesiva, vómitos, fiebre y decaimiento general. En los casos más severos, puede aparecer dificultad respiratoria.

Desde Clínica Veterinaria Alcazaba señalan que, si el tratamiento no es inmediato, puede producirse necrosis en los tejidos afectados, con la posible pérdida parcial de la lengua e incluso riesgo vital para el animal.

Zonas verdes de Alicante, foco de la procesionaria y riesgo para los paseos con perro

La presencia de la procesionaria del pino se concentra especialmente en áreas con arbolado de pinos. Parques, jardines públicos y zonas verdes urbanas se convierten en puntos críticos cuando las orugas descienden de los árboles al suelo para enterrarse.

En estos espacios, el riesgo aumenta durante los paseos diarios. Por ello, los expertos recomiendan llevar a los perros atados, evitar las zonas con pinos visibles y prestar atención constante al comportamiento del animal.

Qué hacer si un perro entra en contacto con la procesionaria del pino

Ante una posible exposición, la actuación rápida es fundamental. Desde Clínica Veterinaria Alcazaba recalcan que no deben aplicarse remedios caseros ni manipular la zona afectada, ya que esto puede agravar la reacción. La única medida segura es acudir de inmediato a un centro veterinario.