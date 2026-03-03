La Euroliga de Chus Bueno tiende puentes para alcanzar un acuerdo con la NBA Europa

La Euroliga acaba de dar un giro de 180 grados en su postura sobre la NBA Europa. La máxima competición de baloncesto europeo tiende puentes al diálogo con la liga estadounidense antes de un hipotético desembarco en el Viejo Continente. Ambas competiciones están en conversaciones iniciales, pero todo apunta a que puede haber un acuerdo antes del final de la temporada.

«El director ejecutivo de Euroleague Basketball (Chus Bueno) proporcionó a la Junta una actualización sobre las recientes conversaciones constructivas mantenidas con altos ejecutivos de la NBA con respecto a posibles oportunidades futuras de colaboración en Europa», dijo la competición en un comunicado.

La entrada de Chus Bueno como máximo responsable de la competición ha cambiado radicalmente las relaciones con la NBA hasta tal punto de que se va a realizar una mesa de diálogo para trabajar juntos de cara a un futuro próspero. «La Junta reafirmó su apertura a explorar un marco de asociación estratégica, tanto a nivel de liga como de clubes individuales», aseveró la Euroliga.

Pese a que todavía no se ha llegado a un acuerdo se trata de un cambio de postura de la Euroliga importante con la NBA Europa y un hito para el baloncesto europeo. «El equipo de gestión ejecutiva de la Liga seguirá dialogando con la NBA y, tras la conclusión este mes del proceso en curso de esta última para explorar la opinión del mercado en su sala de datos de inversión, evaluará conjuntamente todas las oportunidades estratégicas potenciales», añadió la competición.

La NBA Europa tiene un plan para incluir equipos que tengan fondos económicos importantes y respaldo con el mundo del fútbol en capitales de primer nivel como París, Roma o Mánchester. La Euroliga, por su parte, tiene que ver qué socios de los actuales le aportan y cuáles no en pos de encontrar un futuro viable para una competición que nació en 2000 con grandes expectativas.

La llegada de Chus Bueno a la máxima competición del baloncesto continental ha cambiado el paradigma que había. Sin ir más lejos, clubes como el Real Madrid o el Barcelona dudaban de su continuidad ante la falta de viabilidad. Ahora con un posible pacto con la NBA, el baloncesto europeo tiene un futuro más que esperanzador.