Chus Bueno, elegido por unanimidad nuevo CEO de la Euroliga

El ejecutivo español Chus Bueno ha sido elegido por unanimidad como nuevo CEO de la Euroliga sucediendo al lituano Paulius Motiejunas. Los 13 clubes con derecho a voto dieron su OK a que el directivo barcelonés coja las riendas de la competición en un momento especialmente sensible con la irrupción de la NBA Europa y las dudas de la continuidad de equipos como el Real Madrid en la competición.

Los blancos votaron también a favor de un Chus Bueno que se impuso al alemán Michael Ilgner. Los equipos de la Euroliga votaron todos en la misma dirección para intentar dar una imagen de máxima unidad en una competición que recientemente celebró un cuarto de siglo de vida y que sigue enfrascada en la búsqueda de la viabilidad económica.

Este fue el comunicado de la Euroliga con respecto al nombramiento de Chus Bueno como su nuevo CEO tras su paso por organizaciones como la Federación Española de Baloncesto (FEB), NBA, Legends o Dazn en los últimos años.

«La Euroliga de Baloncesto anunció el 30 de enero el nombramiento de Jesús ‘Chus’ Bueno como nuevo Director Ejecutivo, con efecto a partir de los próximos días. Esta decisión refleja el enfoque continuo de la Junta Directiva en fortalecer la gobernanza de la organización y garantizar la ejecución eficaz de su visión estratégica de futuro.

Bueno, de 56 años, fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva de Euroleague (ECA) y sucederá a Paulius Motiejunas, quien fue nombrado CEO en junio de 2022.

Los clubes desean expresar su agradecimiento a Paulius Motiejunas por su servicio, compromiso y dedicación durante su mandato. Bajo su dirección, la organización ha alcanzado importantes hitos y un crecimiento continuo que han contribuido a consolidar su posición en el ecosistema del baloncesto. La Junta Directiva de ECA, en nombre de todos los clubes de Euroleague Basketball, le desea mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales».