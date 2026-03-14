Alineación posible del Barcelona contra el Sevilla: Xavi Espart puede ser titular

La alineación del Barcelona para medirse este domingo al Sevilla en el Camp Nou con motivo de la jornada 28 de la Liga y en mitad de las elecciones a la presidencia culé tendrá muchas rotaciones pensando en dar descanso a jugadores importantes de cara a la Champions League. Dentro de esas rotaciones, la gran sorpresa del once titular puede ser la del canterano Xavi Espart en el lateral derecho.

Xavi Espart debutó con el Barcelona el pasado martes en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle. Entró al campo en los últimos minutos de partido para sustituir a Araujo. Un día muy emocionante para él. Pero es que este domingo podría disfrutar de su primera titularidad con las bajas que hay en defensa. La defensa culé, de esta forma, podría estar formada por Espart, Araujo, Gerard Martín y Cancelo.

En la portería del Barcelona no hay dudas. La alineación del Barcelona siempre comienza con Joan García bajo palos. El portero catalán siempre deja su calidad en forma de paradas en cada partido y ante el Sevilla buscará dejar la portería a cero.

En la alineación del Barcelona también habrá rotaciones en el centro del campo. Apunta a ser titular Casadó y Pedri también saldrá de inicio por descarte. No está De Jong, tampoco Eric y Bernal acabó el partido en Newcastle muy fatigado. También Dani Olmo será titular.

En el ataque del Barcelona también puede haber rotaciones importantes. Raphinha descansará de nuevo igual que en San Mamés, y Rashford ocupará su lugar. Lamine Yamal también podría descansar y en su lugar jugaría Roony. Y en la punta de ataque el titular será Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este domingo al Sevilla en el Camp Nou con motivo de la jornada 28 de la Liga: Joan García; Xavi Espart, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.